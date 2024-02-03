Ядерная ракета в гараже. Полиция в США нашла артефакт времен холодной войны

Американская полиция сообщила, что в гараже одного из жителей штата Вашингтон была обнаружена заржавевшая ракета, которая была произведена во времена холодной войны и должна была нести ядерное оружие. Впрочем, никакой опасности ракета не представляла, поскольку ни топлива, ни боеголовки в ней не было.

Полицейские сделали необычную находку после звонка из Национального музея Военно-воздушных сил США в Огайо. Сотрудники музея рассказали, что некий житель города Белвью в штате Вашингтон предложил отдать им ракету, которая находится в его гараже.

Получив эту информацию в среду, полицейские отправили по нужному адресу группу для обезвреживания боеприпасов.

Полиция сообщила, что в гараже была найдена «ракета Douglas AIR-2 Genie (ранее известная как MB-1) — неуправляемая ракета класса „воздух-воздух“, которая имела ядерную боеголовку W25 мощностью 1,5 килотонны».

Однако самой боеголовки, как и топлива, в ракете не было.

Официальный представитель полиции Белвью Сет Тайлер сообщил Би-би-си, что обнаруженное устройство «фактически представляло собой бак для ракетного топлива». «На самом деле один из сотрудников нашего отряда взрывотехников спросил, зачем вообще нужно выпускать пресс-релиз по поводу ржавого куска железа», — сказал Тайлер.

Сообщается, что человек, который предложил отдать ракету музею, не ожидал визита полицейских и был «крайне недоволен» тем, что эта история привлекла внимание журналистов. Тайлер говорит, что сотрудники Национального музея ВВС не предупредили его, что позвонили в полицию.

«Он разрешил нам провести осмотр, и мы установили, что никакой опасности нет», — объяснил представитель полиции.

Владелец ракеты говорит, что она раньше принадлежала его умершему соседу и была изначально приобретена на распродаже частной коллекции.

«Поскольку этот предмет не представлял опасности, а военные не просили его вернуть, полиция оставила его местному жителю, чтобы его можно было восстановить и выставить в музее», — сообщают полицейские.

Ракета AIR-2 Genie использовалась вооруженными силами США и Канады во времена холодной войны. Она была разработана в 1950-х годах, была первой в мире ядерной ракетой класса «воздух-воздух» и предназначалась для поражения бомбардировщиков.

Газета Seattle Times сообщает, что она была применена на учениях всего один раз в истории, в 1957 году. Производство таких ракет прекратилось в 1962 году, однако они оставались на вооружении армии США до начала 1980-х.