Разгневанные фермеры устроили протесты в центре Брюсселя перед саммитом ЕС

В центре Брюсселя у здания Европарламента вспыхнули протесты, устроенные фермерами. Последние недовольны ростом цен, высокими налогами и нечестной конкуренцией, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Сотни разгневанных фермеров прибывают в Брюссель, где проходят протесты возле здания Европарламента. Люди недовольны высокими налогами, ростом цен и дешевым импортом. По словам фермеров, им недостаточно платят, а еще они сталкиваются с нечестной конкуренцией из-за рубежа.

По оценкам местной полиции, около 1300 тракторов заблокировали основные трассы, проходящие через Брюссель. Сообщается, что некоторые участники протеста зажгли костры прямо на улицах, кто-то забросал здание Европарламента яйцами.

Тем временем здание ЕП оцепили, его охраняют полицейские. Против попытавшихся прорваться через барьеры применили слезоточивый газ и водопроводные шланги. Отметим, что в четверг в столице Бельгии должен состояться саммит ЕС.

К слову, протесты вспыхнули на днях по всей Европе: фермеры возмущаются в Бельгии, Испании, Португалии, Нидерландах, Германии и Италии.

Отметим, что несколько дней назад фермеры по всей Европе, протестуя, все же добились первой уступки от ЕС. Брюссель отсрочил введение правил, согласно которым их обязали бы освободить небольшую часть своих пахотных земель от сельскохозяйственных культур в целях восстановления почвы и увеличения биоразнообразия, передает The Guardian.

В ответ на это около 10 тысяч французских фермеров активизировали свои протесты в среду, устроив не менее 100 блокад на основных дорогах Франции. Испанские и итальянские фермеры также вышли на демонстрации.