Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эксперты заявили, что голод является главной проблемой Индии

Опубликовано:

Мальчик ходит по свалке
Индия. Иллюстративное фото: Tinnakorn Jorruang/EyeEm/Getty Images

Эксперты заявили, что голод является самой большой проблемой Индии, страны, считающейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В настоящее время Индия является не только самой густонаселенной страной мира, но и одним из крупнейших мировых производителей риса, пшеницы, молока, сахарного тростника и других сельскохозяйственных продуктов. Однако миллионы людей, проживающих в этой стране, продолжают сталкиваться с постоянным голодом.

"Миллионы индийских людей все еще голодают. Они не имеют возможности купить продукты, которые для жителей других стран являются обычной частью рациона.

А если же они и покупают еду, то она не настолько питательна, чтобы получить из нее все необходимые микроэлементы", сказал Амит Шарма, руководитель группы по осуществлению глобальной торговли Bunge.

Несмотря на то, что Индия заняла лишь 111 место из 125 в недавно опубликованном Глобальном индексе голода, эксперты заявляют, что на эту страну, в которой проживают 1,4 млрд человек, приходится четверть недоедающих жителей мира. На сегодняшний день в Индии проживают 190 млн голодающих людей.

Одной из причин, по мнению экспертов, является неэффективное расходование собственных ресурсов. По данным Управления международной торговли, входящего в состав Министерства торговли США, недостаточно развитая инфраструктура приводит к тому, что Индия теряет около 40% урожая некоторых продуктов сразу после сбора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2058407-eksperty-zayavili-chto-golod-yavlyaetsya-glavnoy-problemoy-indii/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.