Эксперты заявили, что голод является главной проблемой Индии

Эксперты заявили, что голод является самой большой проблемой Индии, страны, считающейся одним из крупнейших производителей продуктов питания в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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В настоящее время Индия является не только самой густонаселенной страной мира, но и одним из крупнейших мировых производителей риса, пшеницы, молока, сахарного тростника и других сельскохозяйственных продуктов. Однако миллионы людей, проживающих в этой стране, продолжают сталкиваться с постоянным голодом.

"Миллионы индийских людей все еще голодают. Они не имеют возможности купить продукты, которые для жителей других стран являются обычной частью рациона.

А если же они и покупают еду, то она не настолько питательна, чтобы получить из нее все необходимые микроэлементы", — сказал Амит Шарма, руководитель группы по осуществлению глобальной торговли Bunge.

Несмотря на то, что Индия заняла лишь 111 место из 125 в недавно опубликованном Глобальном индексе голода, эксперты заявляют, что на эту страну, в которой проживают 1,4 млрд человек, приходится четверть недоедающих жителей мира. На сегодняшний день в Индии проживают 190 млн голодающих людей.

Одной из причин, по мнению экспертов, является неэффективное расходование собственных ресурсов. По данным Управления международной торговли, входящего в состав Министерства торговли США, недостаточно развитая инфраструктура приводит к тому, что Индия теряет около 40% урожая некоторых продуктов сразу после сбора.