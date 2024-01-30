Экс-премьер Пакистана Имран Хан получил еще 10 лет тюрьмы перед выборами

Суд в Пакистане во вторник приговорил бывшего премьер-министра Имрана Хана к 10 годам тюремного заключения по делу о разглашении государственной тайны, сообщила его партия.

Сейчас новый приговор был оглашен за неделю до всеобщих выборов, на которых ему запрещено баллотироваться.

Хан называет все обвинения против него политически мотивированными.

Имран Хан и закон

Имран Хан – в прошлом звезда самого популярного в Пакистане вида спорта, крикета – стал премьер-министром Пакистана в 2018 году, обещав победить коррупцию и вывести страну из экономического кризиса. Его также поддержали военные, пользующиеся значительным влиянием в Пакистане.

Однако уже в апреле 2022 года его отстранили от власти в результате вотума недоверия. По мнению аналитиков, это произошло потому, что он потерял поддержку тех самых генералов, которые и возвели его в кресло премьера.

На смену ему пришла шаткая коалиция династических партий, которые исторически управляли Пакистаном.

С тех пор как Хан был отстранен от власти в апреле 2022 года, против него было возбуждено порядка сотни судебных дел.

В числе выдвинутых против него обвинений – коррупция, терроризм и даже богохульство. Согласно обвинению, Хан поделился содержанием секретной телеграммы, отправленной послом Пакистана в Вашингтоне правительству.

Партия бывшего премьера считает дело сфабрикованным и намерена оспаривать приговор, сообщает Reuters.

Хан, которого отстранили от должности премьер-министра в 2022 году, уже имеет трехлетний тюремный срок — ранее его признали виновным в коррупции. Приговор был вынесен в августе 2023 года.