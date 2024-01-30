Спад популярности программы MBA предсказали в Лондонской школе бизнеса

Руководство Лондонской школы бизнеса заявило, что пик популярности элитного обучения MBA остался в прошлом, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На этой неделе Лондонская школа бизнеса (LBS) представила новую версию своего самого элитного курса MBA, по итогам прохождения которого выпускники получают степень магистра делового администрирования.

Если раньше для получения данной степени необходимо было обучаться в LBS на протяжении двух лет, то теперь учебное учреждение представило годовую версию программы. Так школа отреагировала на растущий спрос на краткосрочные курсы.

"Мы должны признать, что курс MBA уже пережил свой пик популярности. Наше обучение продолжит оставаться популярным еще на протяжении многих лет, однако нам также нужно менять подходы", — заявил Джулиан Биркиншоу, заместитель декана LBS, отвечающий за магистерские программы.

По словам Налиши Патель, европейского регионального директора Совета выпускников MBA, в 2023 году спрос на обучение по данной программе сильно упал из-за ужесточения визовых требований к иностранным студентам в Британии.

Так как у магистрантов больше нет возможности приехать в Британию вместе с членами своей семьи, они ищут варианты получения образования в других странах.

По мнению экспертов, на снижение востребованности программы также повлиял выход Британии из состава ЕС. При этом заявок на получение степени MBA становится меньше во всем мире второй год подряд. В 2023-2024 учебном году их было на 5% меньше, чем в прошлом году.

Краткосрочный всплеск популярности наблюдался во время пандемии COVID-19, когда люди обратились к формальному образованию, чтобы обновить свои знания.