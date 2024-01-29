В Финляндии пройдет второй тур президентских выборов: кандидаты не набрали 50% голосов

Никто из кандидатов в президенты Финляндии не смог набрать 50% голосов в первом туре. Во второй тур президентских выборов прошли два кандидата с 27% и с 25% голосов, передает РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на финские источники, второй тур президентских выборов состоится 11 февраля.

В следующий тур прошли кандидат от правоцентристской Национальной коалиционной партии, бывший премьер-министр и экс-глава МИДа Александр Стубб и член партии "Зеленый союз" и еще один бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто. Результат Стубба - 27,2%, Хаависто - 25,8%.

На 3-м и 4-м местах по голосам - спикер парламента, экс-лидер ультраправой Партии финнов Юсси Халла-ахо (19%) и глава Банка Финляндии, член центристской партии "Финляндский центр" Олли Рен (15,3%). Всего в первом туре приняли участие девять претендентов.

Отмечается, что избирательные участки в Финляндии закрылись в 20:00 (00:00 по времени Астаны) 28 января, а явка составила 75% от проживающих в стране лиц.

Как сообщается на сайте РИА Новости, в Финляндии президент избирается на прямых всеобщих выборах из числа граждан-уроженцев Финляндии сроком на шесть лет. При этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд.

Президентом может быть избран кандидат, получивший на выборах более половины от общего числа поданных голосов.

Если на выборах были представлены более двух кандидатов, и ни один из них не получил нужного количества голосов, то через две недели проводится второй тур голосования. В нем принимают участие два кандидата, набравшие относительное большинство голосов в первом туре. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов.

Если на выборах был выдвинут один кандидат, то его избирают президентом без проведения голосования.