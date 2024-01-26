В США впервые казнили заключенного с помощью азота

В штате Алабама, США, впервые казнили заключенного, приговоренного к смертной казни, с помощью азота. Экспертов появление нового метода казни настораживает, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Первым заключенным, казненным с помощью газообразного азота, стал Кеннет Юджин Смит. Он был приговорен к смертной казни за убийство женщины в 1988 году.

По данным издания, мужчину уже пытались казнить в 2022 году с помощью смертельной инъекции, однако сделать этого не удалось.

Официальные лица штата сообщили, что азот подавался в течение 15 минут, в 20:25 по местному времени Смит умер.

В совместном отчете свидетели привели последние слова Смита перед казнью: "Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад. Я ухожу с любовью, миром и светом. Спасибо тем, кто поддерживал меня. Люблю всех вас".

Согласно отчету свидетелей, Смит умер в течение 2-3 минут после подачи азота. Через 2 минуты после подачи азота, он "трясся и корчился на каталке", пишет издание. После этого последовало несколько минут глубокого дыхания, прежде чем его дыхание начало замедляться, "пока оно не перестало быть ощутимым для свидетелей".

"Были некоторые непроизвольные движения и некоторое агональное дыхание, так что все это было ожидаемо и связано с побочными эффектами, которые мы наблюдали и исследовали при гипоксии азота. Так что ничего необычного из того, что мы ожидали, не было", - заявил комиссар Департамента исправительных учреждений штата Алабама Джон Хэмм.

Один из сыновей жертвы Смита, Элизабет Сеннетт, заявил, что со смертью Смита правосудие восторжествовало.

"35 лет назад Кеннет Смит принял несколько неверных решений, и сегодня вечером его долг был выплачен", — заявил сын Элизабет.

Команда юристов Смита заявила, что опечалена его смертью.

"Ничто не может исправить трагические последствия действий, за которые он был осужден, включая боль семьи и друзей Сеннетт. Однако жизнь Кенни следовало рассматривать в более полном контексте", — говорится в заявлении адвокатов.

Государственное обвинение же заявило, что смерть от газообразного азота является "возможно, самым гуманным методом казни, когда-либо изобретенным".

Отмечается, что перед казнью Смит подавал апелляцию в Верховный суд США, его адвокаты пытались доказать, что вторая попытка казни нарушает Конституцию США. Однако суд отказался вставать на сторону Смита, назвав это "попыткой запретить штату казнить его любым методом вообще".

Издание пишет, что гипоксия азота - метод, принятый в 2018 году. Сейчас он одобрен только в трех штатах - Алабаме, Оклахоме и Миссисипи. Пока в истории зафиксирована только одна казнь с помощью азота.

﻿"Теоретически метод предполагает замену воздуха, которым дышит заключенный на стопроцентный азот, лишая организм кислорода. Его сторонники утверждают, что этот процесс будет безболезненным, ссылаясь на роль азота в смертельных промышленных авариях и самоубийствах", - говорится в материале.

Однако другие эксперты, в том числе группа экспертов ООН, высказали обеспокоенность тем, что казнь газообразным азотом "приведет к мучительной и унизительной смерти". Они подчеркивают, что никаких научных доказательств обратного не существует.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии приговорили к смертной казни мужчину, поджегшего аниме-студию. В результате устроенного им пожара погибли 36 человек. Сообщалось, что в Японии сохраняется смертная казнь за наиболее тяжкие преступления, такие как массовые убийства. Казнь осуществляют через повешение.