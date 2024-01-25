Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели "военкора" Владлена Татарского

2-й Западный окружной военный суд в Петербурге вынес приговор Дарье Треповой, обвиняемой в причастности к взрыву, в результате которого погиб "военкор" Владлен Татарский. Суд назначил ей 27 лет лишения свободы — на год меньше, чем запрашивал прокурор.

2 апреля 2023 года Трепова пришла на «творческий вечер» Татарского, который проходил в Street Food Bar № 1 в центре Петербурга, и подарила «военкору» его позолоченный бюст. Через несколько минут статуэтка взорвалась: Татарский погиб на месте, десятки людей пострадали.

Трепову задержали на следующий день. Ее обвинили в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Максимальный срок по этим статьям в совокупности составляет 30 лет лишения свободы, а обвинение просило суд приговорить девушку к 28 годам.

Суд признал Трепову виновной по всем трем статьям. Кроме того, суд постановил взыскать с нее 16 495 000 рублей по гражданским искам.

Трепова признала вину только в использовании поддельных документов и настаивает, что у нее не было умысла причинить вред Татарскому. Она утверждает, что ее подставили, убедив, что в статуэтке спрятано прослушивающее устройство.

В своем последнем слове она заявила, что ей "очень больно и очень стыдно, что [ее] доверчивость и наивность привели к таким катастрофическим последствиям", и попросила прощения у потерпевших и всех, кто невольно оказался вовлечен в это преступление.

Бюст для "военкора"

Следствие утверждает, что убийство Татарского "тщательно готовилось" в Украине. Его организатором ФСБ назвало гражданина Украины Юрия Денисова, который в феврале приезжал в Россию и собирал сведения о Татарском. По версии спецслужбы, он с помощью сервиса доставки передал Треповой бюст со взрывчаткой, а затем улетел в Турцию.

Обвинение считает, что Трепова знала о содержимом статуэтки. По мнению прокурора Надежды Тихоновой, это подтверждается поведением девушки во время мероприятия: по словам свидетелей, она нервничала, много жестикулировала, у нее дрожали ноги.

Кроме того, заключила прокурор в ходе прения сторон, на то, что Трепова знала о взрывчатке, указывало ее желание дистанцироваться от Татарского после вручения бюста.

Согласно показаниям свидетелей, выступавших в суде, статуэтку Трепова вручала не лично — ее принесли из гардероба, после того, как девушка взяла микрофон и задала "военкору" свой вопрос.

"Она [Трепова] рассказала, что учится в художественном на скульптора, сказала что у нее есть подарок в гардеробе и что ей не дали его пронести, потому что "вдруг там бомба". Все рассмеялись — шутка же. Ну Владлен и сказал: "Ну принеси, заодно и проверим", — говорила потерпевшая Алиса Смотрова (цитата "Медиазоне").

Защита Треповой напротив подчеркивала, что тот факт, что после вручения статуэтки девушка оставалась в зале, находясь в нескольких метрах от Татарского, говорит о том, что она не подозревала об опасности.

"Она сама находилась на месте взрыва. Если бы потерпевший Владлен Татарский не заслонил ее своей спиной, она бы пострадала так же, как те потерпевшие, которые находились вместе с ней и пострадали очень сильно", — отмечал адвокат Даниил Берман.

Сама Трепова в своем последнем слове заявила, что ее "фактически послали с бомбой на смерть", и что если бы в деле сохранилась переписка с организаторами, то ее судили бы сейчас "за что угодно, но не за теракт".

"Я всегда говорила о том, что насилие только порождает насилие <...> И поэтому мне особенно больно и стыдно, что моими руками устроили теракт", — сказала девушка.

Трепова и ее защита просили вернуть дело на пересмотр и исключить из него обвинения в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатки.

Выполняла задания

"Я никогда не отрицала объективную сторону: я действительно принесла туда статуэтку, я не поддерживала СВО, я хотела уехать в Украину, я выполняла просьбы, которые потом стали заданиями, но я все это время была уверена, что в статуэтке находится только микрофон. И я была готова в каком-то смысле рискнуть своей свободой, чтобы узнать правду. Но я не была готова пожертвовать жизнями других людей", — сказала Трепова в последнем слове.

В своих показаниях в суде Трепова рассказала, что задание познакомиться с Татарским она получила от журналиста, бывшего члена запрещенной в России Национал-большевистской партии (НБП) Эдуарда Лимонова Романа Попкова, а также человека с псевдонимом Гештальт.

Как объясняла Трепова, она общалась с жившим на тот момент в Киеве Попковым и выполняла его мелкие просьбы (например, закупить sim-карты), потому что потеряла работу и надеялась уехать волонтером в Украину.

Попков, как утверждает Трепова, познакомил ее с человеком под псевдонимом Гештальт, который также начал давать ей задания. В частности, Попков и Гештальт якобы дали девушке задание поехать в Омск на встречу с Татарским и там познакомиться с ним.

Попков и Гештальт, по словам Треповой, возмещали ей некоторые траты. Так, утверждает девушка, после того, как она прислала Гештальту сделанные ею фотографии книги Татарского, то обнаружила у себя на криптокошельке 17 тысяч рублей.

Задание подарить Татарскому бюст, в котором оказалась взрывчатка, Трепова, по ее словам, получила от Гештальта. Попков же, как она заявила в суде, был в курсе передачи бюста Татарскому и утверждал, что он нужен для прослушки пропагандиста.

Следственный комитет России обвинил Попкова в «руководстве терактом», в результате которого погиб Татарский, еще в июне прошлого года. МВД объявило журналиста в розыск.

Сам Попков в своем телеграм-канале подтверждал, что общался с Треповой, но какую-либо причастность к гибели Татарского отрицал.

17 января, после того, как Трепова выступила с рассказом о Попкове в суде, муж девушки Дмитрий Рылов Попкову открытое письмо, в котором потребовал от него дать показания по делу об убийстве Татарского и признаться, что Трепову использовали втемную.

"Я не буду обсуждать питерскую операцию до тех пор, пока не настанет нужное для этого время. Даша может говорить про меня то, что считает нужным. И в своем последнем слове, и на любой стадии так называемого суда. Это ее право, не ваше", — ответил на это Попков, назвав Трепову своим другом.

Вместе с Треповой судили Дмитрия Касинцева, в квартире которого задержали девушку после взрыва. Касинцев — друг Дмитрия Рылова, именно он попросил его приютить жену на ночь.

Его обвинили в укрывательстве "путем введения в заблуждение правоохранительных органов". Молодой человек в своем последнем слове заявил, что не имел умысла скрывать Трепову, а не выдал ее из-за страха. Касинцева приговорили к одному году и девяти месяцам колонии общего режима.

Кто такой Владлен Татарский

Настоящее имя Владлена Татарского — Максим Фомин. Он родом из города Макеевка в Донецкой области.

Российские СМИ называют Татарского военкором, однако он не был журналистом и сам воевал в Украине. Но перед этим он отбывал в одной из колоний Донецкой области наказание за вооруженное ограбление банка.

"21 июля 2014 года я отбывал срок на зоне в Горловке, и через наш лагерь наступала армия Украины, — рассказывал Татарский в интервью. — Бой шел прямо под забором. Его я и считаю своим боевым крещением: летели пули, "Грады", снаряды и мины. Среди заключенных были раненые и убитые".

Вскоре после того, как колония перешла под контроль сепаратистов, Татарский вышел на свободу и начал воевать в составе отряда полевого командира Игоря Безлера.

В военных операциях на стороне сепаратистов Татарский участвовал до 2021 года, попутно — вместе с одним из наемников ЧВК "Вагнер" — вел канал на YouTube.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Татарский отправился на фронт с оружием в руках. Об операциях, в которых он принимал участие, Татарский рассказывал в своем телеграм-канале, на который были подписаны более полумиллиона человек. В частности, "военкор", по собственному признанию, принимал участие в пуске боевых беспилотников и строительстве укреплений.

Татарский активно комментировал ход войны для российских государственных СМИ.

В конце сентября 2022 года блогера пригласили в Кремль на подписание договоров о "присоединении" (аннексии) четырех украинских регионов. Оттуда он записал ставшее знаменитым обращение в поддержку действий Кремля: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет как мы любим. Давайте, с богом".