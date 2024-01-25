Саудовская Аравия впервые за много лет разрешит ограниченную продажу алкоголя

Саудовская Аравия впервые за несколько десятилетий разрешит продажу алкоголя в Эр-Рияде. Купить его смогут только дипломаты-немусульмане, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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На протяжении последних нескольких лет не утихали споры о том, разрешит ли наследный принц Мухаммед бен Салман продажу алкоголя в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Такие разговоры возникли после того, как наследный принц объявил о намерении сделать страну региональным центром торговли и туризма.

Другие государства Персидского залива, в том числе Объединенные Арабские Эмираты, уже несколько лет разрешают немусульманам употреблять алкоголь на территории отелей и в лицензированных ресторанах.

На этой неделе стало известно, что Эр-Рияд вводит правила, направленные на "обуздание неконтролируемого импорта специальных товаров и спиртных напитков через дипломатические поставки". Вводя новые меры, страна стремится снизить риск неконтролируемой продажи алкоголя.

В настоящее время многие страны, имеющие представительства в Саудовской Аравии, открывают магазины прямо на территории собственных посольств. Там, в числе прочего, можно купить и алкоголь.

Кроме того, работники посольств могут получить спиртное через дипломатическую почту, которая проходит через границу без юридических проволочек. Это означает, что иностранные дипломаты могут угощать алкоголем своих коллег из числа местных жителей.

Новый магазин будет создан специально для того, чтобы ужесточить регулирование дипломатических поставок алкоголя. Согласно правилам, с которыми удалось ознакомиться журналистам Financial Times, магазин будет расположен в дипломатическом квартале Эр-Рияда, и зайти туда смогут только дипломаты-немусульмане, которые подтвердят свою личность.