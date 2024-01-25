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Сколько "зеленой" энергии нужно вырабатывать Европе к 2050 году, рассказали эксперты

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Установка с солнечными батареями
Солнечные батареи. Иллюстративное фото: pixabay.com

По оценкам экспертов ЕС, к середине века евроблоку необходимо будет удвоить производство "зеленой" энергии, чтобы достичь климатической нейтральности, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно анализу, проведенному Европейской комиссией, для достижения целей по сокращению выбросов, рекомендованных учеными на следующее десятилетие, производство электроэнергии необходимо увеличить до 5212 тераватт-часов к 2040 году. В 2021 году евроблок произвел 2905 ТВт-ч.

К 2050 году объем производства "зеленой" энергии необходимо будет увеличить до 6922 ТВтч, поскольку к этому времени большинство потребителей должны будут пересесть на электромобили. Кроме того, многие будут использовать электроэнергию для отопления домов, коммунальные предприятия также перейдут на возобновляемые источники энергии.

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает климатическую дорожную карту на 2040 год. Ожидается, что документ будет содержать рекомендацию по сокращению загрязнений на 90% по сравнению с 1990 годом.

По мнению законодателей, основой достижения запланированной цели являются дальнейший рост использования возобновляемых источников энергии, энергосбережение и срочный переход на "зеленые" технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057446-skolko-zelenoy-energii-nuzhno-vyrabatyvat-evrope-k-2050-godu-rasskazali-eksperty/

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