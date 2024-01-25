"В войнах побеждают армии граждан". Глава генштаба Британии призвал готовить жителей к большой войне

Начальник британского генштаба, генерал Патрик Сандерс заявил, что Британия больше не может рассчитывать на небольшую профессиональную армию и должна готовить «армию граждан» на случай масштабной сухопутной войны.

Выступая с этим тезисом на Международной конференции по бронетехнике в среду в Лондоне, генерал Сандерс не сказал прямо, что эта война будет с Россией, но заметил, что именно к отражению российской угрозы готовятся союзники Британии на востоке и севере Европы.

Как отмечает британская пресса, под «армией граждан» начальник генштаба подразумевает не введение призыва на воинскую службу — против него решительно настроено правительство — а, скорее, подготовку резерва и создание в армии такой структуры, которая позволит быстро мобилизовать, вооружить и поставить в строй большое количество живой силы.

«Нам нужна армия, приспособленная к тому, чтобы быстро разрастись, чтобы выставить первый эшелон, обеспечить второй эшелон и обучить и снарядить армию граждан, которая пойдет следом», — сказал генерал Сандерс.

Уходящий начальник британского генштаба — он оставит этот пост в июне — давно выступает за то, чтобы остановить сокращение британской армии и повернуть этот процесс вспять. По его мнению, в ближайшие три года численность вооруженных сил следует нарастить с нынешних 73 тысяч до 120 тысяч, но и этого будет недостаточно.

«Наши предусмотрительные друзья в Восточной и Северной Европе, которые более остро чувствуют российскую угрозу, уже действуют, закладывая фундамент для всеобщей мобилизации», — сказал генерал Сандерс.

«Подготовительные шаги к тому, чтобы наши страны могли, если понадобится, перейти в военный режим, сейчас не только желательны, но и необходимы. Мы не останемся неуязвимыми, и, как предвоенное поколение, мы тоже должны готовиться, и это должно быть делом всей нации», — заявил военачальник.

«[Война в] Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а армии граждан на них побеждают», — сказал Сандерс.

В 2022 году, вскоре после нападения России на Украину, генерал Сандерс говорил, что Британия должна вспомнить уроки 1930-х, чтобы не оказаться снова неготовой к войне с агрессором.

С такими же предупреждениями и призывами больше тратить на армию выступали и другие высокопоставленные британские военные, действующие и отставные.

Генерал Сандерс в своей речи в среду напомнил, что за 30 лет, прошедшие после окончания холодной войны, британские вооруженные силы сократились вдвое, а за последние 12 лет — на 28%.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, комментируя заявления начальника генштаба, сказал, что такие публичные рассуждения о гипотетических сценариях будущих конфликтов вредны, и снова отмел мысль о введении в стране обязательной военной службы.

Один из высокопоставленных депутатов парламента от правящей Консервативной партии предположил в разговоре с Би-би-си, что Риши Сунак не вполне осознает серьезность угрозы со стороны России.

По мнению этого депутата, дело может быть в том, что Риши Сунак фактически не застал атмосферу холодной войны, в которой угроза со стороны Советского Союза была вполне осязаемой.

В год прихода к власти Михаила Горбачев Сунаку исполнилось пять лет, в год развала СССР — одиннадцать лет.