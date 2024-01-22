Выборы президента США: почему Десантис сошел с дистанции и поддержал Трампа

В мае 2023 года Рон Десантис излучал уверенность в своих силах, обещая своим сторонникам «возвращение великой Америки». Но в воскресенье губернатор Флориды прекратил борьбу за выдвижение в президенты США от республиканцев и поддержал Дональда Трампа. Что пошло не так в его кампании и почему экс-президенту удалось победить политика, который считался одним из его главных конкурентов?

Начать можно с того, что, как считают многие в США, у Десантиса есть проблемы с харизмой — ее, мягко говоря, не хватает и его общение с избирателями не всегда выходит гладким и непринужденным.

Кроме того, саму избирательную кампанию он выстроил не лучшим образом, как тактически, так и стратегически.

Но все же главной причиной поражения стал его основной соперник — Дональд Трамп. Он оказался Десантису просто не по плечу, считает один из республиканских политтехнологов Мэтью Бартлет.

«Трамп остается олицетворением политического самосознания, и даже, возможно, личного самосознания [республиканцев] большую часть последнего десятилетия», — говорит Бартлет.

Сегодня, оглядываясь на ход избирательной кампании Десантиса, многие эксперты задают вопрос, на что вообще рассчитывал относительный новичок в мире большой американской политики.

Ведь он бросил вызов человеку, который знает, что такое быть президентом, обладает практически неограниченными финансовыми ресурсами, имеет известное всей стране и миру имя и опирается на поддержку преданных избирателей.

Как все начиналось

Однако год назад, когда предвыборная гонка в США уже началась, все выглядело совсем иначе.

В начале 2023 года Десантис выглядел реальной угрозой для Трампа.

Когда экс-президент объявил о своем намерении вновь побороться за Белый дом, Десантиса, если судить по опросам общественного мнения, поддерживали 35% республиканских избирателей, не намного меньше, чем у его именитого соперника.

Дополнительным толчком послужило его уверенное переизбрание губернатором Флориды в ноябре, в то время как Трампа тогда многие винили в неубедительных результатах, которые республиканцы показали на промежуточных выборах.

Впрочем, как оказалось позже, это был пик предвыборной кампании Десантиса, и этот пик остался в прошлом.

Уже к маю, когда губернатор Флориды официально объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке во время интервью с Илоном Маском (которое сопровождалось множеством технических неполадок), его рейтинг среди республиканцев опустился до 20%. За это же время поддержка Трампа превысила 50%.

По мнению экспертов в области избирательной стратегии, Десантис потерял ценное время, отложив старт своей предвыборной кампании.

А Трамп при этом получил не менее ценный шанс укрепить свой имидж политического аутсайдера — во многом благодаря тому, что газеты пестрели новостями о его многочисленных судах и проблемах с законом.

Возможно, Десантис в душе и надеялся, что многочисленные юридические проблемы потянут Трампа ко дну, но сам никогда экс-президента за них не критиковал — и даже часто высказывался в том духе, что к его сопернику относятся несправедливо. Сам Трамп постоянно утверждает, что его преследуют по политическими мотивам.

Поначалу Десантис даже всячески старался не задевать Трампа, в то время как экс-президент ни в чем себе не отказывал и часто называл соперника обидными прозвищами, вроде «Рон-тефтелька» («meatball Ron» — это намек на его невысокий рост и итальянское происхождение, поскольку слово meatball употребляют как уничижительное прозвище итальянских американцев).

«Он похож на робота»

После прихода в большую политику в 2015 году Трамп сумел уничтожить всех своих противников-республиканцев. Но мало кто из них пытался бороться против Трампа, занимая еще более правые позиции.

В своей кампании Десантис в основном сосредоточился на культурных войнах, а не на экономических проблемах, которые в первую очередь беспокоят избирателей.

А роль более умеренного кандидата от республиканцев он оставил Ники Хейли — бывшему губернатору Южной Каролины и экс-послу США в ООН.

Но когда Десантис оказался в центре внимания всей страны, сразу, и в первую очередь на фоне масштабной личности Трампа, обнажились его многочисленные недостатки.

«Когда вы наблюдаете, как Десантис ходит по залу, создается впечатление, что он прилагает усилие к тому, чтобы оказаться в центре внимания, — рассказала Би-би-си специалист по связям с общественностью и эксперт в области мимики и жестов Мэри Сивиелло. — Похоже, что это не дается ему естественно, и он по этому поводу нервничает».

Эта неловкость и нервозность стали особенно заметны в Айове и Нью-Гэмпшире, где политикам важно, что называется, как следует показать свой товар лицом.

«Он похож на робота, такие не находят отклика в сердцах избирателей», — говорит о Десантисе профессор государственного управления Дартмутского колледжа Шон Вествуд. — Хотя он сосредоточил на Айове почти все свое внимание, там он едва смог выиграть у Никки Хейли».

Альтернатива Трампу?

После того как 15 января Десантис смог обойти в Айове Никки Хейли, казалось, что у него еще есть время, чтобы оживить свою избирательную кампанию.

Его сторонники были окрылены успехом, размахивали флагами, скандировали «Рон, Рон» и в многочисленных интервью выражали уверенность, что теперь все пойдет хорошо.

«Он — очевидная альтернатива президенту Трампу, — говорил, к примеру, студент Джефф Шремер. — Избиратели смогут объединиться вокруг него в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине».

Но кандидат, которого описывали как «очевидную альтернативу», в результате не оставил своим сторонникам таких шансов.

Остановив свою кампанию и поддержав кандидатуру Трампа еще до этих праймериз, Десантис вышел из борьбы и не стал рисковать своими отношениями со сторонниками Трампа.

Впрочем, губернатору Флориды всего 45 лет и он отлично понимает, что перед ним еще открыты все пути.

Как заявил в интервью Би-би-си один из сторонников Десантиса сразу после малоубедительной победы своего кандидата в Айове, тот предпочитает смотреть дальше в будущее.

«Это, конечно, важный год, который покажет, кто станет нашим лидером, но меня больше интересует год 2028-й, — сказал республиканец Джек Фигги. — И я делаю ставку на Десантиса».