Азербайджан добавил женщин в состав комитета Cop29 после критики общественности

Президент Азербайджана добавил 12 женщин в состав комитета глобального климатического саммита Cop29, который должен состояться в декабре в Баку, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Первоначальный состав комитета из 28 человек, в который входили исключительно мужчины, подвергся критике со стороны инициативной группы She Changes Climate. Они заявили, что проблемы изменения климата касаются всего человечества, а не только мужской половины.

После этих заявлений президент Азербайджана Ильхам Алиев расширил комитет, который теперь состоит из 29 мужчин и 12 женщин.

Среди включенных женщин - заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, уполномоченный по правам человека Сабина Алиева и председатель государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

"Это положительный прогресс, но мы все еще далеки от гендерного баланса 50:50", — сказала Элиза Бакл, соучредитель She Changes Climate.

2024 год станет вторым годом подряд, когда важные переговоры ООН по климату пройдут в стране, добывающей нефть.