Популярность британских вузов снизилась среди студентов по всему миру в 2023 году

Студенты из-за рубежа стали реже поступать в британские университеты в 2023 году. По данным экспертов, спрос на британское образование снижается, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно анализу данных британских вузов, проведенному журналистами Financial Times, общее количество заявок, поступивших в британские вузы из стран, не входящих в ЕС, выросло всего лишь на 3,6% в 2023 году и составило 518 865. Это самый низкий показатель роста за последние шесть лет. По сравнению с 2022 годом снижение составляет 11,6%.

Данные британской Службы приема в университеты и колледжи (UCAS) были опубликованы в конце прошлой недели. Ранее руководители нескольких университетов выступили с предупреждением, что сокращение количества заявок со стороны абитуриентов из-за рубежа может привести к дефицитам в бюджете вузов.

По оценкам Russell, британские университеты сильно полагаются на средства, поступающие от иностранных студентов, для субсидирования обучения местных студентов.

В настоящее время в стране установлено ограничение на стоимость, которую вузы могут выставить местным студентам. Сумма обучения местных студентов не может составлять больше 9 250 фунтов стерлингов в год.

И такой порог будет сохраняться в течение следующих десяти лет. Поэтому, выставляя более высокую стоимость для иностранных студентов, вузы могут обеспечить себя доходом, который они теряют на местных студентах.

Вивьен Стерн, исполнительный директор Universities UK, заявила, что снижение спроса на британское образование является прямым следствием политики нынешнего правительства.

Так, премьер-министр Риши Сунак, стремясь ограничить миграцию, запретил студентам-магистрантам из-за рубежа привозить в Британию членов своей семьи.