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30 лет независимости Казахстана

Лукашенко рубил дрова и получил травму

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Contributor / Getty Images

Президент Беларуси рассказал, что недавно получил травму из-за упавшей ему на ноги колодки. Произошло это, с его слов, во время рубки дров, передает NUR.KZ.

Видео с соответствующим рассказом Лукашенко опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого", близком к пресс-службе президента.

"Рубил дрова. Упала колодка, килограмм 80, на ступню. Ходил-ходил – вроде ничего, а потом…", – сказал глава Беларуси во время состоявшегося накануне посещения автомобильного завода.

Из-за полученной травмы, как пишут авторы канала, Лукашенко пропустил субботний хоккейный матч своей команды против соперников из Могилевской области.

К слову, в последней игре победу одержала команда президента. Лучшим игроком матча признан номер 31 – Николай Лукашенко, сын главы государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056561-lukashenko-rubil-drova-i-poluchil-travmu/

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