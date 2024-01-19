Законодатели ЕС согласовали закон об экологичных грузовиках
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Законодатели ЕС практически пришли к соглашению относительно запрета на продажу автомобилей с дизельным топливом на территории блока к 2040 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
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Члены Европарламента согласовали условия законодательства, согласно которым производители грузовой техники должны будут снизить выбросы новых грузовых автомобилей, продаваемых в ЕС, на 45% до 2030 года. При этом к 2040 году этот показатель должен быть снижен до 90%.
Представители отрасли высказали опасения, что переход на аккумуляторные электромобили и автомобили с водородным двигателем затруднен отсутствием инфраструктуры для зарядки и заправки. Это острая проблема для большегрузных автомобилей. Их приходится заряжать слишком долго, что влияет на скорость доставки грузов.
По оценкам европейской группы "Транспорт и окружающая среда", если законопроект будет официально одобрен, то 30% грузовиков, проданных в 2030 году, и как минимум три четверти, проданные в 2040 году, будут работать на электричестве или водороде.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2056368-zakonodateli-es-soglasovali-zakon-ob-ekologichnyh-gruzovikah/