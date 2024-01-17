ФБР начало расследование в отношении Майка Джеффриса — акулы мировой торговли, обвиняемого в сексуальной эксплуатации мужчин

ФБР начало расследование в отношении бывшего генерального директора американской торговой компании Abercrombie & Fitch (A&F) Майка Джеффриса, после того как Би-би-си обнародовала заявления свидетелей, утверждающих, что Джеффрис домогался и сексуально эксплуатировал мужчин на различных мероприятиях, проводившихся им по всему миру.

Против Майка Джеффриса и его британского партнера Мэтью Смита подан иск, в котором они обвиняются в организации торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Как стало известно Би-би-си, агенты ФБР сейчас допрашивают и вызывают в суд потенциальных свидетелей. В расследовании также задействована федеральная прокуратора Восточного округа Нью-Йорка.

Адвокат Джеффриса от комментариев отказался. ФБР тоже не комментирует ход расследования.

Начало скандала

В октябре прошлого года Би-би-си выпустила серию документальных программ и подкастов, в которых восемь человек рассказали о том, как Майк Джеффрис и его партнер Мэтью Смит принуждали молодых людей к сексу во время мероприятий и вечеринок в их резиденциях в Нью-Йорке и в роскошных отелях по всему миру — в частности, в Лондоне, Париже и Марракеше.

Все восемь свидетелей — из числа жертв домогательств. Описываемые ими события происходили в период с 2009-го по 2015-й годы.

По их словам, Джеффрис и Смит сами занимались с ними сексом, но также приказывали своим жертвам вступать в сексуальный контакт друг с другом.

В распоряжение Би-би-си попали документы, включая авиабилеты и программы мероприятий, на основании которых можно сделать вывод, что обвиняемые стояли во главе масштабной и хорошо организованной сети секс-торговли, на которую работал целый штат сутенеров.

Главным посредником между боссами и рынком сексуальных услуг был некто Джеймс Якобсон, следует из документов.

Би-би-си удалось установить личность Якобсона и место его проживания.

Сейчас ему 70 лет. Он не признает, что совершал противоправные действия. По его словам, молодые мужчины шли на эти мероприятия добровольно и осознанно.

Якобсон предложил журналистам Би-би-си сделку: не обнародовать его имя в обмен на подробности истории Джеффриса и Смита. Его предложение было отвергнуто.

Акула мировой торговли

В комментарии Би-би-си руководство Abercrombie & Fitch заявило, что компания потрясена отвратительным поведением своего бывшего генерального директора.

A&F приостановила значительную часть его пенсионных выплат на общую сумму 1 миллион долларов в год.

Майк Джеффрис через своего адвоката последовательно отказывается комментировать ситуацию, Мэтью Смит проигнорировал все запросы Би-би-си о комментарии.

Джеффрис возглавил Abercrombie & Fitch в качестве главного исполнительного директора в 1992 году и сыграл важную роль в международной экспансии компании, занимающейся производством одежды.

Под его руководством были также запущены дочерние бренды A&F — Hollister и Gilly Hicks.

В середине 2000-х годов выручка компании составляла 2 миллиарда долларов в год, а Джеффрис был одним из самых высокооплачиваемых руководителей мировой розничной торговли.

Он ушел с поста генерального директора в 2014 году.