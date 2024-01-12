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Экс-вице-президента Газпромбанка, уехавшего воевать за Украину, объявили в розыск в России

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Логотип "Газпромбанк"
Логотип "Газпромбанк". Иллюстративное фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

МВД России объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева - ранее он был внесен в базу иноагентов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию из ведомственной базы МВД РФ, основанием для розыска Волобуева указана уголовная статья, однако какая именно - не уточняется.

Отмечается, что еще в октябре прошлого года Министерство юстиции РФ внесло Волобуева в реестр иноагентов.

"Согласно данным министерства, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ.

Он участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", - говорится в материале.

Известно, что сейчас Волобуев живет за пределами России.

По данным ТАСС, Волобуев с 2000 по 2016 год руководил пресс-службой компании "Газпром", был заместителем главы одного из департаментов. После перешел в Газпромбанк, где до 2022 года занимал пост вице-президента.

РБК уточняет, что после начала военных действий России в Украине Волобуев объявил, что уехал из России и вступил в киевскую территориальную оборону, а потом в подразделение ВСУ, признанное в РФ террористической организацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2055289-eks-vitse-prezidenta-gazprombanka-uehavshego-voevat-za-ukrainu-obyavili-v-rozysk-v-rossii/

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