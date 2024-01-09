Ким Чен Ын: чего мы не знаем о засекреченном верховном лидере Северной Кореи?

Руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну исполняется 40 лет. Или нет?

День рождения верховного лидера этой страны, как считается, 8 января, но все-таки точная дата его рождения неизвестна.

И это не единственная загадка, касающаяся Кима — вот пять вопросов без ответов о главе КНДР, пришедшем к власти в 2011 году.

1. Когда родился Ким Чен Ын?

Мы точно не знаем.

«Много споров вызывает год его рождения: 1982, 1983 или 1984-й», — сказал в интервью Би-би-си доктор Эдвард Хауэлл, специалист по Северной Корее и преподаватель политических наук в Оксфордском университете.

8 января — предполагаемый день рождения Кима — в Северной Корее никак не отмечается, это обычный рабочий день. А день рождения его отца Ким Чен Ира отмечается ежегодно 16 февраля как День сияющей звезды.

День рождения его деда Ким Ир Сена 15 апреля также отмечается — как День Солнца.

Что касается родни Кима, то тут тоже известно немного.

Как говорит Хауэлл, мы знаем, что у Кима есть сводные братья, один из которых — Ким Чен Нам — был убит в Малайзии в 2017 году.

Считается, что у отца Ким Чен Ына было по меньшей мере четыре разных партнерши, но его семейные отношения в поле зрения публики в основном не попадали.

Мать Ким Чен Ына, Ко Ён Хи, как считается, родилась в Японии и приехала в Северную Корею в 1960-х годах, чтобы работать танцовщицей.

Считается также, что из всех подруг Ким Чен Ира она была его любимицей.

В 2018 году были найдены фотографии Ко Ён Хи, сделанные во время ее визита в Японию в 1973 году.

Газета Korea Times сообщила, что официально в Северной Корее старались не упоминать Ко из-за ее карьеры танцовщицы и связанного с Японией происхождения.

«Рождение в Японии, которая оккупировала Корейский полуостров во время Второй мировой войны, обычно помещает человека в низший социальный класс. Но поскольку она вышла замуж за Ким Чен Ира, то вела роскошный образ жизни», — говорит Хауэлл.

2. Кто жена Ким Чен Ына?

Твердой уверенности в этом нет. Мы знаем, что у него есть жена Ри Соль Чжу, но не знаем, когда они поженились (есть предположение, что это произошло в 2009 году).

О «товарище Ри Соль Чжу» известно немного. Была ли она бывшей певицей, которая привлекла внимание господина Кима во время выступления?

Северокорейская исполнительница с таким именем существует, но официально никогда не подтверждалось, что это один и тот же человек.

Согласно некоторым данным разведки, Ри Соль Чжу посетила Южную Корею в 2005 году в составе группы поддержки Северной Кореи на чемпионате Азии по легкой атлетике и училась пению в Китае.

Северная Корея не сообщает никаких подробностей кроме того, что эта женщина является женой Кима.

3. Сколько детей у Ким Чен Ына

Точно сказать трудно.

Предположения о беременности Ри Соль Чжу появились в 2016 году после того, как она пропала из поля зрения общественности. Официально этого никто не подтвердил.

Считается, что двое предыдущих детей родились в 2010 и 2013 годах, но о них почти ничего не известно — мы даже не знаем, какого они пола и, соответственно, есть ли среди них потенциальный наследник.

Северокорейский лидер появлялся на публике с дочерью Ким Чжу Э, которая считается вторым по возрасту ребенком (ей около 10 лет) и о которой мы знаем больше всего — в 2023 году она по меньшей мере пять раз появлялась на публике.

«Мы до сих пор не знаем полной истории его детей», — объясняет доктор Хауэлл, напоминая, что именно бывшая звезда американского баскетбола Деннис Родман, странным образом ставший близким другом Ким Чен Ына, назвал имя дочери в интервью 2013 года.

«У него есть и другие дети, но о них известно очень мало. Мы не знаем, кто их матери», — добавляет эксперт.

Вопреки мнению многих аналитиков (а также южнокорейской разведки), доктор Хауэлл не считает, что Ким Чжу Э собираются сделать преемницей Кима.

Она еще молода, а влиятельная сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, имеет больший опыт и связи с элитой, что делает ее более вероятным претендентом на роль преемника брата.

«Северокорейского лидера видят с маленькой дочерью на запусках ракет, на банкетах или на футбольных матчах, потому что он хочет, чтобы его воспринимали как семьянина и благожелательного лидера», — считает Хауэлл.

4. Как Ким Чен Ыну удается жить в роскоши, если страна так бедна?

Северная Корея уже много лет живет под жесткими санкциями ООН и западных стран, введенными из-за разработки Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет.

Согласно Хауэллу, Ким Чен Ын делает все возможное, чтобы обойти санкции: «В стране существует денежный фонд, специально предназначенный для использования режимом. Ким хочет сохранить этот фонд, поскольку он хочет, чтобы он и его семья продолжали вести роскошный образ жизни».

По мнению доктора Хауэлла, в мире существует целая сеть стран, готовых предоставить Северной Корее деньги. Считается, что КНДР может получать средства и другими способами.

«Люди часто думают, что Северная Корея — это изолированная страна, в которой нет интернета. Но в КНДР есть государственный интернет, и кибервойна стала важной стратегией: режим Кима взламывает компьютерные системы других стран, чтобы красть деньги для поддержания своей экономики и ядерной программы», — утверждает доктор Хауэлл.

5. Заботится ли Ким Чен Ын о своем народе?

Речь на военном параде в 2020 году продемонстрировала нам другую сторону северокорейского лидера.

Он поблагодарил своих солдат за их усилия в борьбе с пандемией и недавними стихийными бедствиями. В какой-то момент он смахнул слезы, рассказывая о трудностях страны. Это редкое проявление эмоций со стороны Ким Чен Ына.

Некоторые наблюдатели предположили, что он, возможно, пытается продемонстрировать смирение — при том, что в стране нарастает экономический кризис.

Но если приглядеться, то свидетельств тому немного.

Ким Чен Ын продолжает традицию путешествий на дальние расстояния на роскошных поездах, начатую его дедом Ким Ир Сеном.

Российский военачальник Константин Пуликовский, сопровождавший Ким Чен Ира — отца Ким Чен Ына — в поездке 2001 года, рассказал об этом в своих мемуарах «Восточный экспресс».

«Можно было заказать любое блюдо русской, китайской, корейской, японской и французской кухни», — писал он. Живые омары и престижные бордоские и бургундские вина доставлялись из Парижа.

Такие виды роскошного транспорта, включая частные самолеты, резко контрастируют с нищетой, в которой живет большинство северокорейцев.

Жители Северной Кореи рассказали Би-би-си, что продовольствие настолько скудное, что их соседи умирают от голода. Эксперты говорят, что ситуация в стране хуже всего того, что они наблюдали с 1990-х годов.

Что это говорит о приоритетах Кима?

«Он просто хочет сохранить не только свой режим, но и свою деспотичную и тираническую власть. Похоже, его не волнует судьба 26 миллионов человек в его стране, — говорит Хауэлл. — Но считает ли он, что это жизнеспособная стратегия на будущее?»