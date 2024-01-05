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Землетрясение в Японии: почти 250 человек пропали без вести, надежды найти выживших почти нет

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Разрушения после землетрясения в Японии
Разрушения после землетрясения в Японии. Фото: Asahi Shimbun / Getty Images

Спасатели в Японии по сих пор пытаются найти 242 местных жителей, которые числятся пропавшими после разрушительного новогоднего землетрясения. Однако надежды на то, что кто-то из них еще жив, практически не осталось.

72-часовое «окно возможностей», когда сохраняются высокие шансы найти живых под руинами рухнувших зданий, закончилось поздно вечером в четверг.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на отдаленном полуострове Ното на западе Японии в понедельник 1 января. В пятницу число погибших в результате стихийного бедствия выросло до 92.

Силы самообороны Японии удвоили численность военных, задействованных в спасательных операциях. Сейчас оно составляет порядка 4600 человек, сообщает агентство Kyodo.

Спасатели предполагают, что многие люди оказались заблокированы под рухнувшими домами — в основном в городах Сузу и Вадзима.

Традиционные деревянные дома в этих районах были построены в прошлом без учета современных требований сейсмической безопасности — при том, что землетрясения в Японии происходят часто.

Десятки тысяч жителей Ното по-прежнему лишены электричества и воды, а сотни людей не могут получить гуманитарную помощь из-за оползней и заблокированных дорог.

В пятницу премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал спасателей и сотрудников гуманитарных организаций приложить все усилия для оказания помощи пострадавшим районам.

«Мы не сдадимся», — заявил Кисида после встречи с представителями служб экстренного реагирования.

«Самое трудное для нас — это получить доступ. До большинства пострадавших районов крайне сложно добраться из-за камней на дорогах и оползней, вызванных дождем и подземными толчками», — сказала Мусуби Ята из Японского Красного Креста.

«Когда начались повторные толчки, нам пришлось остановиться и частично прекратить оказывать медицинскую помощь, потому что дороги могли обрушиться», — рассказала она Би-би-си.

По данным японского правительства, произошедшее в понедельник вечером землетрясение также вызвало небольшое цунами, в результате которого были затоплены по меньшей мере 120 га земли.

Власти пообещали выделить 4,74 млрд иен (34 млн долларов) из бюджетных резервов на помощь пострадавшим.

В спасательной операции принимает участие японская армия. Судя по опубликованным ими фотографиям, военные помогают эвакуировать раненых, грузить гуманитарную помощь и убирать грязь и обломки с дорог, пострадавших от оползня.

Корреспонденты Би-би-си в среду побывали в Вадзиме, где они в числе прочего видели дома и автомобили, раздавленные бетонными конструкциями.

Этот населенный пункт, где до землетрясения жили 23 тыс. человек, теперь напоминает город-призрак. Большинство людей здесь выполнили рекомендации властей и эвакуировались сразу после того, как поступило предупреждение о цунами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054183-zemletryasenie-v-yaponii-pochti-250-chelovek-propali-bez-vesti-nadezhdy-nayti-vyzhivshih-pochti-net/

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