Слуцкий и Даванков: в ЦИК зарегистрировали первых кандидатов на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу официально зарегистрировала первых кандидатов на пост президента России - ими стали Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.

По информации РИА Новости, заседание ЦИК прошло 5 января.

1 января ЦИК принял документы Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России - сегодня он был официально зарегистрирован в качестве кандидата от партии ЛДПР.

Леонид Слуцкий. Фото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Как пишет издание, он с 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР. С 1991 по 1992 год – советник при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

С июня 1992 по декабрь 1993 года был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994 году работал руководителем секретариата Госдумы РФ. С 1994 по 1997 год – председатель совета директоров "Проминвестбанка".

С 1997 по 1999 год – заместитель председателя правления "Уникомбанка". В 1999 году его избрали в Госудуму по списку объединения "Блок Жириновского".

В 2003 году он был переизбран по списку ЛДПР. В последующем переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. После смерти Владимира Жириновского возглавил ЛДПР.

В тот же день были приняты документы Владислава Даванкова, который был выдвинут от партии "Новые люди".

Владислав Даванков. Фото: официальный сайт партии "Новые люди"

На официальном сайте партии "Новые люди" сообщается, что Владислав Даванков начинал карьеру в компании Faberlic. В 2013 году стал ее вице-президентом.

В 2017 году стал генеральным директором Фонда поддержки образовательных программ "Капитаны России" - организация поддерживала школьников, мечтающих создать собственное дело.

С 2018 года был заместителем генерального директора Автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Запустил на этой платформе 12 масштабных конкурсов.

Руководил избирательной кампанией. Партия "Новые люди" участвовала в выборах в Государственную думу VIII созыва и законодательные собрания более 20 регионов.

В настоящий момент занимает пост заместителя председателя ГД.

Как пишет ТАСС, ЦИК уже завершил прием документов на участие в выборах. Сейчас в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца, в том числе действующий президент РФ Владимир Путин, а также шесть кандидатов от партий (ранее восемь, однако двое были зарегистрированы).

К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тыс. подписей в свою поддержку для регистрации кандидатами. ЦИК должен завершить регистрацию кандидатов к 10 февраля.