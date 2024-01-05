Слуцкий и Даванков: в ЦИК зарегистрировали первых кандидатов на выборах президента России
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Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в пятницу официально зарегистрировала первых кандидатов на пост президента России - ими стали Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.
По информации РИА Новости, заседание ЦИК прошло 5 января.
1 января ЦИК принял документы Леонида Слуцкого для регистрации в качестве кандидата на должность президента России - сегодня он был официально зарегистрирован в качестве кандидата от партии ЛДПР.
Как пишет издание, он с 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР. С 1991 по 1992 год – советник при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
С июня 1992 по декабрь 1993 года был советником мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1994 году работал руководителем секретариата Госдумы РФ. С 1994 по 1997 год – председатель совета директоров "Проминвестбанка".
С 1997 по 1999 год – заместитель председателя правления "Уникомбанка". В 1999 году его избрали в Госудуму по списку объединения "Блок Жириновского".
В 2003 году он был переизбран по списку ЛДПР. В последующем переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. После смерти Владимира Жириновского возглавил ЛДПР.
В тот же день были приняты документы Владислава Даванкова, который был выдвинут от партии "Новые люди".
На официальном сайте партии "Новые люди" сообщается, что Владислав Даванков начинал карьеру в компании Faberlic. В 2013 году стал ее вице-президентом.
В 2017 году стал генеральным директором Фонда поддержки образовательных программ "Капитаны России" - организация поддерживала школьников, мечтающих создать собственное дело.
С 2018 года был заместителем генерального директора Автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Запустил на этой платформе 12 масштабных конкурсов.
Руководил избирательной кампанией. Партия "Новые люди" участвовала в выборах в Государственную думу VIII созыва и законодательные собрания более 20 регионов.
В настоящий момент занимает пост заместителя председателя ГД.
Как пишет ТАСС, ЦИК уже завершил прием документов на участие в выборах. Сейчас в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца, в том числе действующий президент РФ Владимир Путин, а также шесть кандидатов от партий (ранее восемь, однако двое были зарегистрированы).
К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тыс. подписей в свою поддержку для регистрации кандидатами. ЦИК должен завершить регистрацию кандидатов к 10 февраля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2054108-slutskiy-i-davankov-tsik-zaregistrirovala-pervyh-kandidatov-na-vyborah-prezidenta-rossii/