Билл Клинтон, Трамп, принц Эндрю: суд в США раскрыл первые документы о знакомствах Джеффри Эпштейна

Федеральная судья Южного округа штата Нью-Йорк Лоретта Преска начала публикацию массива судебных документов с реальными именами людей, так или иначе связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в ожидании суда по обвинению в сексуальном насилии в 2019 году.

Эти документы фигурировали в иске о клевете, поданном американкой Вирджинией Джуффре к бывшей подруге Эпштейна Гислейн Максвелл, которая в настоящее время отбывает 20-летний срок за пособничество в растлении девочек-подростков и сексуальном насилии над ними.

Как сообщали СМИ, иск был урегулирован во внесудебном порядке еще в 2016 году, однако в 2019 году газета Miami Herald обратилась в суд, чтобы получить доступ к документам и расследовать деятельность Эпштейна. Процесс затянулся на несколько лет, поскольку фигуранты могли обжаловать рассекречивание их имен.

По данным Miami Herald, в обнародованных документах засекреченными остались имена предполагаемых жертв, а также трех других людей, двое из которых «не имели отношения к рассматриваемым событиям», а третий – он фигурирует в документах под псевдонимом «Джон Доу 133» – был «ошибочно идентифицирован на фотографии».

Судья Лоретта Преска сказала, что многие из тех, кто упоминается в документах, уже фигурировали в материалах СМИ или в уголовном процессе над Максвелл. По ее словам, другие не высказали возражений против обнародования документов. При этом, по данным Miami Herald, 13 человек все же пытались оспорить публикацию их имен, но безуспешно.

Первая часть массива содержит 40 документов общим объемом 943 страницы. Всего в ходе публикации материалов дела планируется раскрыть около 200 имен, в том числе известных людей.

Кто в этих документах?

Первая партия не содержит сенсаций – все имена действительно ранее фигурировали в СМИ и в других делах.

В документах, в частности, содержатся выдержки из показаний Гислейн Максвелл и Вирджинии Джуффре, а также бывшей личной помощницы Джеффри Эпштейна Джоанны Сьоберг.

Сьоберг утверждала, что Максвелл наняла ее в качестве помощницы финансиста, когда ей было 20 лет. Она сопровождала Эпштейна в поездках и делала массаж ему и его гостям.

Вирджиния Джуффре, которая ранее обвиняла британского принца Эндрю в сексуальном насилии, утверждала, что Эпштейн «сдавал ее в сексуальную аренду» влиятельным людям.

В 2022 году Джуффре и принц Эндрю заключили досудебное соглашение. Сам принц утверждал, что никогда не встречался с женщиной, и отверг все обвинения.

В показаниях Джоанны Сьоберг (о них было известно ранее) утверждалось, что Эндрю в шутку прикасался к ее груди, сидя на диване в манхэттенской квартире Эпштейна в 2001 году. Букингемский дворец ранее заявлял, что эти обвинения не соответствуют действительности.

Еще одна часть касается показаний охранника Эпштейна Альфредо Родригеса – в судебных документах он называет Гислейн Максвелл «боссом».

Родригесу, умершему в 2015 году, было велено постоянно носить с собой наличные, чтобы давать их тем, кто находил девушек для финансиста, и самим девушкам.

То, что причиной смерти Эпштейна в 2019 году было самоубийство, было засвидетельствовано нью-йоркскими судебно-медицинскими экспертами.

Гислейн Максвелл, отбывающая 20-летний тюремный срок, продолжает оспаривать свой приговор.

В среду CNN передал заявление ее адвокатов: «Она последовательно и яростно настаивает на своей невиновности».

Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон также упоминается в судебных документах, при этом в них нет никаких намеков на противозаконные действия с его стороны.

Давая показания, Сьоберг в 2016 году вспомнила, что Эпштейн говорил с ней о Клинтоне. «Однажды он сказал, что Клинтону нравятся молодые, имея в виду девушек», – сказала она в суде.

В документах есть показания Максвелл, подтверждающие, что Клинтон летал на частном самолете Эпштейна, но она не знает, сколько раз это происходило.

Клинтон летал на самолете Эпштейна во время гуманитарных поездок в Африку в начале 2000-х и в то время хвалил Эпштейна как преданного филантропа, хотя позже утверждал, что порвал с ним связи.

В заявлении Клинтона от 2019 года говорится, что в поездках на самолете Эпштейна его сопровождали сотрудники его благотворительного фонда и телохранители из Секретной службы США (как бывшему президенту, ему положена охрана пожизненно), а о преступлениях Эпштейна он ничего не знал.

В судебных документах также есть раздел, в котором адвокат Максвелл пытается опровергнуть сообщения СМИ о том, что вскоре после ухода с поста президента Клинтон ездил на частный остров Эпштейна в Карибском море.

По словам адвоката, если бы это утверждение было правдой, агенты Секретной службы США должны были предоставить журналы поездок.

Дональд Трамп

Есть в документах упоминание и бывшего президента США Дональда Трампа – также без единого намека на неподобающие действия.

Джоанна Сьоберг в одном из эпизодов рассказывала о том, как летела с Эпштейном в одно из казино Трампа в Нью-Джерси.

Она ответила отрицательно на вопрос, делала ли она когда-нибудь массаж экс-президенту.

Этот вопрос возникал и в других эпизодах, приводим один из них дословно:

- Встречались ли вы с кем-нибудь знаменитым, когда были с Джеффри?

- Я встретила Майкла Джексона.

- О, правда? И где же это было?

- В его доме в Палм-Бич. В доме Джеффри в Палм-Бич.

- Вы делали ему массаж?

- Не делала.