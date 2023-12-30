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В России по "шпионской статье" впервые приговорили школьника. Что известно о самом юном фигуранте

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Флаг России на здании
Флаг России. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховный суд республики Адыгея на Северном Кавказе приговорил к четырем годам колонии по делу о «госизмене» 18-летнего жителя Майкопа. ФСБ обвинила его преступлениях, которые он якобы совершал «будучи несогласным с политическим курсом» России и «специальной военной операцией на территории Украины». Самым юным фигурантом «шпионского» дела впервые в России оказался старшеклассник Кевин Лик, выяснила Би-би-си.

Приговор по засекреченному делу о госизмене Верховный суд Адыгеи вынес 28 декабря. В сообщении суда говорится, что осужденный с 23 декабря 2021 года (то есть еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину) по 8 февраля 2023 года «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части. Фотографии он отправлял на электронный почтовый ящик «представителя иностранного государства».

Имя фигуранта на сайте суда скрыто, в пресс-релизе его называют «гражданином Л». Он якобы совершил эти преступления еще несовершеннолетним, «будучи несогласным с политическим курсом» России и проведением «специальной военной операции на территории Украины». Юноша родился в 2005 году и на момент вынесения приговора ему уже исполнилось 18 лет, сообщила пресс-служба суда.

Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима — это треть минимального срока, предусмотренного статьей о госизмене, и на полгода меньше, чем просил прокурор. Смягчающими обстоятельствами судья счел возраст подсудимого на момент совершения преступления, «активное способствование раскрытию и расследованию», «признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном», совершение преступления впервые, положительные характеристики по месту жительства и учебы, наличие хронических заболеваний, а также «множественные победы на различных олимпиадах».

Би-би-си нашла среди победителей олимпиад в Адыгее родившегося в 2005 году школьника из Майкопа — Кевина Лика. В объединенной пресс-службе судов Адыгеи Би-би-си подтвердили, что осужденный по особо тяжкой статье о госизмене «гражданин Л.» — это и есть Кевин Лик. В суде не ответили на вопрос, когда и какую меру пресечения ему избрали, но уточнили, что «по его составу (особо тяжкое преступление) возможно только заключение под стражу». Знакомая Кевина также подтвердила корреспонденту Би-би-си, что он сейчас находится в «тюрьме» [то есть, в СИЗО].

ФСБ задержала Кевина Лика после 8 февраля 2023 (последняя дата якобы совершенного им преступления) — когда и где, точно не известно. Однако, 9 февраля в Майкопе силовики обвинили мать школьника в «мелком хулиганстве» и суд арестовал ее на 10 суток. Женщине вменили «нецензурную брань» в общественном месте — именно под таким надуманным предлогом в последние годы в России часто применяли административный арест к фигурантам «шпионских» дел перед тем как отправить их СИЗО по уголовному делу.

Би-би-си рассказывает, что еще удалось узнать об этом беспрецедентном деле.

Лучший по немецкому языку и ботаник

Кевин Лик жил в Майкопе с матерью. На своей странице во «ВКонтакте» он указал, что учится в Республиканском естественно-математической школе при Адыгейском государственном университете. По словам знакомой Кевина, в 2022 году они вместе окончили летнюю биологическую школу — в соцсети он в первый год войны публиковал в основном фотографии цветов и растений в горах. А также несколько своих портретов, например, на фоне мемориального бронепоезда в Туле.

Когда началась война в Украине, Кевин учился в 9 классе. По сообщению суда, уже тогда он якобы фотографировал «место дислокации» войсковой части. Что именно мог фотографировать в городе подросток, из сообщения о вынесенном ему приговоре неясно, адреса и фотографии войсковых частей в Майкопе есть в открытом доступе в интернете.

Лик за последние годы как минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку. В начале 2021 года он также был призером олимпиады по истории. На сайте Адыгейского университета говорится, что в конце 2021 и в конце 2022 Лик учился в 17-й школе «социального развития и успеха» (официальное название школы). Во время 2022/2023 учебного года он, будучи десятиклассником, победил в «Евразийской лингвистической олимпиаде». Он также зарегистрирован на сайте олимпиады «Ломоносов», дающей преимущества при поступлении в МГУ.

По словам еще одного знакомого Кевина, тот уехал в Москву в ноябре 2022 года, перейдя в другую школу. Его мать якобы считала, что «тут [в Майкопе] Кевин не получит должного его уровню образование», рассказал собеседник Би-би-си. Кто передал ему эти слова матери Лика, он не помнит.

То, что Кевин уехал в Москву, в разговоре с Би-би-си отметила еще одна его знакомая. «Но никакой связи с ним нет», — добавила она. «Я сам в недоумении, куда он пропал», — написал другой знакомый Лика.

«Один дома»

По версии ФСБ, Кевин Лик якобы больше года «визуально наблюдал», делал запрещенные фотографии или отправлял их на электронную почту некоего иностранца. C кем именно он вел переписку, не уточняется. При этом, как следует из сообщения суда о материалах дела, все действия, за которые школьника отправили в колонию, закончились 8 февраля 2023 года.

Но на следующий день — 9 февраля 2023 года полиция неожиданно возбудила дело «о мелком хулиганстве» в отношении матери подростка — Виктории Лик. По версии силовиков, около 15 часов женщина находилась в помещении военкомата республики Адыгея, где якобы выражалась нецензурной бранью. Обстоятельства дела неизвестны, полицейские передали протокол об административном правонарушении в суд утром 10 февраля, и через 12 минут после регистрации дела судья арестовала мать школьника на 10 суток за «мелкое хулиганство».

Женщина вину не признала и вместе с адвокатом Асланом Ивановым обжаловала арест. При этом мать Кевина Лика и ее адвокат, ссылалась на то, что ее несовершеннолетний сын 2005 года рождения на время ее ареста остается дома один и просила отпустить ее, заменив наказание на штраф. Но суды апелляционной и кассационной инстанций признали ее арест законным.

Связаться с матерью Кевина Лика Би-би-си не удалось. Адвокат женщины на звонок и сообщения Би-би-си с вопросами о ее деле не ответил.

Административный арест матери школьника мог быть инициирован силовиками для нескольких возможных задач, считает адвокат Евгений Смирнов, сотрудничающий с правозащитным проектом «Первый отдел».

«Обычно такие аресты применяют, чтобы помешать человеку выехать из России — в данном случае могли таким образом заблокировать возможность выезда самого Кевина, поскольку для этого ему бы понадобилось разрешение матери, — говорит Смирнов. — Кроме того, это удобный способ „зафиксировать“ человека, получить доступ к нему самому, его вещам и технике. Наконец, не исключено, что ФСБ могла подозревать в госизмене или соучастии в таком преступлении саму женщину».

Решения об аресте фигурантов без публикации их имен и статей УК РФ суд Майкопа выносил в 2023 году несколько раз, начиная с 24 февраля 2023 года.

Как в России сажают школьников

По российским законам ФСБ может привлекать граждан к уголовной ответственности за госизмену с 16-летнего возраста, сказал Би-би-си Евгений Смирнов. Более молодых задержанных после выяснения их возраста, силовики обязаны отпустить — так было со школьником в оккупированном регионе Украины, говорит Смирнов. Ему также известно о еще одном деле о госизмене, возбужденном в отношении несовершеннолетнего, но не о приговорах таким подросткам по этой статье.

Фигурантов уголовных дел по российским законам также можно отправлять в СИЗО с 16 лет, но им положены специальные условия содержания, говорит Смирнов. Школьника из Адыгеи, по его словам, вполне могли отправить в Москву в «Лефортово» и вернуть в Майкоп уже после передачи дела в суд. Большинство «шпионских» дел, связанных с гостайной, несмотря на их массовость, все еще расследует центральный аппарат ФСБ в Москве, объяснил адвокат.

Весной 2023 года Кевину Лику исполнилось 18 лет. Знакомой Кевина, с которой поговорила Би-би-си, известно, что задержали его летом. Где школьник находился до этого – неясно. В Верховный суд Адыгеи его дело для рассмотрения по существу поступило 22 сентября.

С 17 октября дело Кевина Лика рассматривала тройка судей в Майкопе. Однако из карточки дела на сайте суда следует, что 12 декабря — уже после 11 заседаний было принято решение об отводе одного судьи — в связи с обстоятельствами, дающими основание полагать, что он «лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела». В тот же день дело было передано другому судье. Состав суда на его сайте не опубликован.

«Дело после замены судьи начинают рассматривать заново, но могли ускорить рассмотрение», — объясняет адвокат Смирнов. Так и произошло: новый состав суда рассмотрел дело за два заседания и 28 декабря вынес приговор.

По российскому УК, за совершение госизмены в несовершеннолетнем возрасте можно посадить обвиняемого на срок от 6 до 10 лет, говорит Смирнов — это вдвое меньше, чем предусмотрено статьей 275. С учетом других смягчающих обстоятельств первый известный в России приговор за госизмену школьнику вынесен на срок ниже низшего предела — 4 года.

До сих пор самыми юными фигурантами дел о госизмене были студенты. Год назад ФСБ задержала 21-летнего студента из Астрахани Глеба Вердияна — его уже приговорили к шести годам колонии. Весной 2023 года в Карелии был арестован по той же статье 18-летний студент Андрей Васюренко, а в Северной Осетии — 19-летний первокурсник уральского института прокуратуры Никита Меньшов. О передаче их дел в суд не сообщалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053422-v-rossii-po-shpionskoy-state-vpervye-prigovorili-shkolnika-chto-izvestno-o-samom-yunom-figurante/

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