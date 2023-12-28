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Может ли Олимпиада 2026 года пройти в Индии, предположили журналисты

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Олимпиада
Олимпийские кольца. Иллюстративное фото: pixabay.com

Индия бросила вызов Индонезии, Мексике, Турции, Польше и хочет стать организатором Олимпийских игр 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Заявка на проведение Олимпийских игр последовала за организацией двух крупных международных мероприятий на территории Индии — саммита "Большой двадцатки" и встречи "Бизнес-20". В октябре премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что проведение олимпийских игр является для его страны мечтой столетия.

Индонезия, Мексика, Турция и Польша также выразили заинтересованность в проведении Игр в 2036 году. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в свою очередь заявил, что интерес Индии к проведению Игр стал "отличной новостью для всего олимпийского движения".

Нита Мукеш Амбани, основатель и председатель благотворительного фонда Reliance Foundation и супруга самого богатого человека Индии Мукеша Амбани, заявила, что Индия абсолютно готова к проведению мероприятия такого масштаба. Это означает, что бизнес-элиты страны в полной мере готовы поддержать правительство в реализации данного проекта.

При этом журналисты CNBC отмечают, что прошлые неудачи в организации крупных спортивных мероприятий бросают такую сильную тень на индийскую сторону, что забыть это будет очень сложно.

Так, в 2010 году Индия принимала Игры Содружества, которые были омрачены задержками строительства, нарушением сроков готовности Нью-Дели к Играм и огромным перерасходом бюджета. Завершилось все крупным коррупционным скандалом.

Вероятно, что такое прошлое может омрачить перспективы Индии в отношении Олимпийских игр 2026 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2053050-mozhet-li-olimpiada-2026-goda-proyti-v-indii-predpolozhili-zhurnalisty/

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