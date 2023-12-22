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Власти Италии хотят наказывать школы, которые отменяют рождественские спектакли и символику

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Школьные спектакли
Спектакли по мотивам евангельских рассказов о рождении Иисуса Христа в школах по всей Италии. Фото: NurPhoto/Getty Images

Ультраправое правительство Джорджи Мелони намеревается положить конец практике итальянских школ, которые отказываются от рождественской символики и традиционных праздничных постановок, чтобы "отразить религиозное многообразие".

Премьер-министр Италии заявила, что прекращение христианской практики по соображениям мультикультурализма — это атака на национальные ценности.

Законопроект, представленный сенаторами от ее партии "Братья Италии", предусматривает штрафы для руководителей учебных заведений и преподавателей, которые, несмотря на просьбы родителей или учеников, запрещают, в частности, рождественские вертепы — игрушечные модели, изображающие рождение младенца Христа — повсеместно распространенные рождественские инсталляции в Италии и по всей католической Европе.

Внесенный правительством законопроект направлен на защиту культурных корней" страны путем поощрения "традиционных празднований" Рождества и Пасхи.

Согласно этому законопроекту, штрафам могут быть подвергнуты директора, решившие отказаться от проведения рождественских праздников.

"Уже несколько лет мы наблюдаем неприемлемые и постыдные решения некоторых школ, которые запрещают рождественские сцены или изменяют глубинную суть Рождества, превращая его в неправдоподобные “зимние праздники”, чтобы не оскорбить чувства верующих других религий", — сказала Лавиния Меннуни, сенатор от правящей партии "Братья Италии", которая представила законопроект.

В соответствии с законопроектом, школы не смогут препятствовать "инициативам родителей, учеников или уполномоченных школьных органов, направленным на мероприятия, связанные с традиционными праздниками, такими как Рождество и Пасха, например, установка сцен Рождества, спектакли и другие мероприятия, связанные с ними".

"Разрешение превращения священных христианских праздников в иной обезличенный вид празднования будет представлять собой дискриминацию в отношении учащихся и их семей, исповедующих религию большинства, а также посягательство на ценности и глубочайшие традиции нашего народа", — говорится в проекте закона.

Этот шаг подвергся бурной критике со стороны левых партий и школьных профсоюзов.

Риккардо Маги, секретарь левой партии «Плюс Европа», написал в социальной сети X, что предложение "Братьев Италии" "должно оскорбить всех верующих, а также является неконституционным, поскольку противоречит свободе вероисповедания".

"Вместо того чтобы управлять страной, с чем они ("Братья Италии") не умеют справляться, они продолжают использовать "оружие отвлечения", такое как этот закон, против директоров школ, которые соглашаются удалить сцену Рождества Христова из школы", — заявила Луана Занелла из партии "Зеленые Европы".

Аттилио Фратта, президент национальной ассоциации директоров школ, заявил, что поначалу счел это предложение розыгрышем.

Джорджа Мелони
Джорджа Мелони. Фото: Mondadori Portfolio.Getty Images

"Я поражен, как кто-то может придавать значение подобным новостям", — сказал он в своем заявлении. — Мы сталкиваемся с мерами, которые полезны только для того, чтобы отвлечь внимание итальянцев от реальных проблем школ и страны".

"Подобные операции, вмешивающиеся, в частности, в автономию школ, неприемлемы. Мы будем всячески поддерживать принцип школьной автономии и светский характер государственных школ", — заявила Джанна Фракасси, глава Федерации работников образования.

Сама Мелони не раз подчеркивала, что католицизм лежит в основе ее итальянской идентичности. В 2019 году она сказала: "Я Джорджа, я женщина, я мать, я итальянка, я христианка. Никто не отнимет это у меня".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2052078-vlasti-italii-hotyat-nakazyvat-shkoly-kotorye-otmenyayut-rozhdestvenskie-spektakli-i-simvoliku/

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