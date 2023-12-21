В Иране повесили "невесту-ребенка" Самиру Сабзиан. Это 18-я смертная казнь среди женщин в Иране в этом году

В среду в Иране повесили 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как «невеста-ребенок», которая была приговорена к смертной казни за убийство своего мужа и провела в тюрьме десять лет. Она стала восемнадцатой женщиной, казненной иранскими властями только в этом году.

Казнь состоялась в пригороде Тегерана Карадже, в тюрьме «Гезель Хесар», одной из крупнейших в стране, сообщает базирующаяся в Норвегии Иранская правозащитная организация (IHR).

Иранская пресса об этом не сообщает, официального подтверждения властей тоже нет.

Самира вышла замуж в 15 лет и, по словам ее родственников, систематически подвергалась домашнему насилию.

В 19 лет она была арестована по обвинению в убийстве мужа. Суд сразу вынес ей смертный приговор, но его исполнение было отложено по ряду бюрократических причин.

В момент ареста у нее было двое детей (один из них младенец), с которыми за прошедшие десять лет ей разрешили увидеться только один раз – незадолго до казни, в начале декабря.

«Самира на протяжении многих лет была жертвой гендерного апартеида, детского брака и домашнего насилия, а сегодня стала жертвой некомпетентной и коррумпированной машины убийств этого режима», - заявил глава IHR Махмуд-Амири Могаддам.

Правозащитная организация Amnesty International и правительства ряда стран, включая Великобританию, много лет боролись за сохранение жизни молодой женщины путем переговоров с иранскими властями.

«Самира стала жертвой детского брака. Иран должен прекратить вопиющее обращение с женщинами и девочками», - написал накануне казни в соцсети Х замглавы МИД Британии Тарик Ахмад.

По данным правозащитников, количество смертных казней в Иране заметно возросло в последнее время, только в ноябре этого года были казнены 115 человек.

Amnesty International называет это серийными убийствами, санкционированными государством, и призывает Тегеран остановиться.

Иранская правозащитная организация в Осло призывает международное сообщество предпринять серьезные меры в отношении Ирана.

«Этот режим существует только за счет убийств и созданной им атмосферы страха. Али Хаменеи и другие лидеры Исламской Республики должны ответить за свои деяния», - сказал Махмуд-Амири Могаддам.

Самира Сабзиан стала 18-й женщиной, казненной в 2023 году. Это ужасающая статистика, говорят правозащитники.

Для сравнения, по данным IHR, за 11 лет - в период с 2010 по 2021 год – смертной казни подверглись 164 женщины.

В организации подчеркивают, что это только доподлинно известные случаи и реальная цифра может быть выше, но даже с учетом этого динамика пугающая.

66% казненных иранских женщин обвинялись в убийстве своих мужей. По иранским законам, женщина не может развестись ни при каких обстоятельствах, даже если становится жертвой домашнего насилия.

В правовой системе Ирана применительно к женщинам нет таких нюансов, как непредумышленное убийство или убийство в состоянии аффекта, также не учитываются обстоятельства, приведшие к преступлению.

Для женщин предусмотрена единая формулировка, они приговариваются «к возмездию в натуральной форме».

Женщины, приговоренные к смерти, зачастую лишаются даже поддержки своих родителей, предпочитающих защитить то, что они считают «честью семьи».

По данным международных организаций, Иран и Китай проводят больше казней, чем любая другая страна в мире, где существует смертный приговор.