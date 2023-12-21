Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

В Иране повесили "невесту-ребенка" Самиру Сабзиан. Это 18-я смертная казнь среди женщин в Иране в этом году

Опубликовано:

Иранские флаги на улице
Флаги Ирана. иллюстративное фото: pexels.com

В среду в Иране повесили 29-летнюю Самиру Сабзиан, известную как «невеста-ребенок», которая была приговорена к смертной казни за убийство своего мужа и провела в тюрьме десять лет. Она стала восемнадцатой женщиной, казненной иранскими властями только в этом году.

Казнь состоялась в пригороде Тегерана Карадже, в тюрьме «Гезель Хесар», одной из крупнейших в стране, сообщает базирующаяся в Норвегии Иранская правозащитная организация (IHR).

Иранская пресса об этом не сообщает, официального подтверждения властей тоже нет.

Самира вышла замуж в 15 лет и, по словам ее родственников, систематически подвергалась домашнему насилию.

В 19 лет она была арестована по обвинению в убийстве мужа. Суд сразу вынес ей смертный приговор, но его исполнение было отложено по ряду бюрократических причин.

В момент ареста у нее было двое детей (один из них младенец), с которыми за прошедшие десять лет ей разрешили увидеться только один раз – незадолго до казни, в начале декабря.

«Самира на протяжении многих лет была жертвой гендерного апартеида, детского брака и домашнего насилия, а сегодня стала жертвой некомпетентной и коррумпированной машины убийств этого режима», - заявил глава IHR Махмуд-Амири Могаддам.

Правозащитная организация Amnesty International и правительства ряда стран, включая Великобританию, много лет боролись за сохранение жизни молодой женщины путем переговоров с иранскими властями.

«Самира стала жертвой детского брака. Иран должен прекратить вопиющее обращение с женщинами и девочками», - написал накануне казни в соцсети Х замглавы МИД Британии Тарик Ахмад.

По данным правозащитников, количество смертных казней в Иране заметно возросло в последнее время, только в ноябре этого года были казнены 115 человек.

Amnesty International называет это серийными убийствами, санкционированными государством, и призывает Тегеран остановиться.

Иранская правозащитная организация в Осло призывает международное сообщество предпринять серьезные меры в отношении Ирана.

«Этот режим существует только за счет убийств и созданной им атмосферы страха. Али Хаменеи и другие лидеры Исламской Республики должны ответить за свои деяния», - сказал Махмуд-Амири Могаддам.

Самира Сабзиан стала 18-й женщиной, казненной в 2023 году. Это ужасающая статистика, говорят правозащитники.

Для сравнения, по данным IHR, за 11 лет - в период с 2010 по 2021 год – смертной казни подверглись 164 женщины.

В организации подчеркивают, что это только доподлинно известные случаи и реальная цифра может быть выше, но даже с учетом этого динамика пугающая.

66% казненных иранских женщин обвинялись в убийстве своих мужей. По иранским законам, женщина не может развестись ни при каких обстоятельствах, даже если становится жертвой домашнего насилия.

В правовой системе Ирана применительно к женщинам нет таких нюансов, как непредумышленное убийство или убийство в состоянии аффекта, также не учитываются обстоятельства, приведшие к преступлению.

Для женщин предусмотрена единая формулировка, они приговариваются «к возмездию в натуральной форме».

Женщины, приговоренные к смерти, зачастую лишаются даже поддержки своих родителей, предпочитающих защитить то, что они считают «честью семьи».

По данным международных организаций, Иран и Китай проводят больше казней, чем любая другая страна в мире, где существует смертный приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051799-v-irane-povesili-nevestu-rebenka-samiru-sabzian-eto-18-ya-smertnaya-kazn-sredi-zhenschin-v-irane-v-etom-godu/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Рассмотрение исков Навального приостановлено. Судьи не знают, где он Убитые по ошибке израильские заложники писали остатками еды просьбы о помощи Венесуэла и Гайана договорились не начинать войну
pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.