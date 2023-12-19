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Ватикан разрешил благословлять однополые пары, но не в рамках службы

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Папа римский Франциск
Папа римский Франциск. Фото: Mondadori Portfolio/Getty Images

Доктринальный отдел Ватикана впервые разрешил католическим священникам благословлять однополые пары, однако, согласно его решению, это не должно делаться в рамках служения литургий или каких-либо иных формальных церковных ритуалов.

В документе, опубликованном Доктринальным отделом, сказано, что благословение однополых пар не будет означать легитимизацию подобных отношений в глазах католической церкви.

Однако оно должно подтверждать принцип, согласно которому Бог приветствует всех людей без исключения.

Документ, который был одобрен папой Франциском, предполагает, что священники теперь могут "благословлять пары в нестандартных ситуациях и пары одного пола".

Как отмечает агентство Reuters, в новом документе сказано, что священники должны принимать решение о благословении в каждом отдельном случае, но не могут запрещать или отказывать в близости людей к Церкви во всех ситуациях, когда они обращаются к Богу за помощью через простое благословение.

При этом Ватикан не меняет свое традиционное отрицательное отношение к однополым бракам или союзам. Католическая церковь продолжает считать, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной и его конечной целью является рождение детей.

"Это благословение ни в коем случае нельзя давать в сочетании с церемониями заключения гражданского партнерства или даже в связи с ними", — сказано в документе.

Стремление к присутствию Бога

В Ватикане объясняют, что благословение могут получить люди, которые "не стремятся к легитимизации своего статуса, но просят, чтобы все истинное, доброе и ценное с человеческой точки зрения в их жизни и их отношениях обогащалось, исцелялось и возвышалось присутствием Святого духа".

Отец Джеймс Мартин, известный американский иезуитский священник, который работает с ЛГБТ-людьми, назвал новые решения Ватикана важнейшим шагом к тому, чтобы такие верующие могли рассчитывать на участие в жизни церкви.

Мартин написал в соцсети Х (бывший твиттер), что в документе "признается глубокое стремление многих католических однополых пар к присутствию Бога в их любви".

Согласно учению Католической церкви, однополая любовь сама по себе не является грехом, однако таковым признаются гомосексуальные акты.

После того, как в 2013 году папа Франциск возглавил Ватикан, он не раз говорил о стремлении сделать католическое сообщество более толерантным к ЛГБТ-людям, однако при этом не намеревался менять основные доктрины церкви в этой области.

В начале ноября Ватикан решил, что люди, совершившие трансгендерный переход, смогут проходить обряд крещения в католической церкви, если это не приведет к скандалу или не вызовет "замешательство".

В доктринальном отделе Ватикана также заявили, что трансгендерные люди могут быть крестными родителями при крещении и свидетелями на свадьбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051477-vatikan-razreshil-blagoslovlyat-odnopolye-pary-no-ne-v-ramkah-sluzhby/

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