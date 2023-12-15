Более 500 человек оказались в больнице в результате столкновения поездов метро в Пекине

Более 500 человек, 102 из них с серьезными переломами, попали в больницу после столкновения двух поездов метро в Пекине.

Авария произошла вечером в четверг в час пик на крутом спуске на наземном отрезке путей. Причиной столкновения стал сильный снегопад.

В пятницу утром 423 пострадавших были выписаны из больницы.

67 остаются под наблюдением врачей, состояние 25 из них, по словам медиков, нуждаются в дополнительном уходе.

Подобные инциденты не часто происходят на общественном транспорте китайской столицы.

Непогода привела к сбою в сигнальной системе, одному из поездов пришлось резко тормозить, а следовавший за ним состав не успел остановиться из-за скользких путей, объяснили в транспортном управлении Пекина.

В результате столкновения два вагона одного из поездов сошли с рельсов.

На многочисленных видео с места аварии видно, что в обоих поездах было много пассажиров из-за часа-пик.

Составы были обесточены, и люди оказались в полной темноте и духоте. Некоторые использовали аварийные молотки, чтобы разбить стекла и впустить внутрь свежий воздух.

Многие пользователи китайских соцсетей написали негодующие посты с критикой транспортных властей.

«Неужели в пекинском метро нет обслуживающего персонала? Нет регулярных проверок? Не слишком ли легкомысленно мы относимся к жизням сотен людей», - написал один из пользователей Weibo.

Пекинское метро находится под контролем муниципального правительства. Сеть состоит из 27 линий метро и железных дорог, проходящих через город.

Управление метро принесло извинения за инцидент и объявило, что покроет медицинские счета пострадавших.

Для предотвращения подобных аварий в условиях непогоды увеличен перерыв между поездами, а на наземных отрезках они будут управляться исключительно в ручном режиме, заверили в управлении.

Снегопад также нарушил движение автотранспорта в Пекине и авиасообщение со столицей.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни температура во многих районах Китая, особенно на севере, опустится еще больше.

В Пекине в ближайшие выходные ожидается ниже -20С.

В ряде городов власти закрыли школы и полностью отменили железнодорожное сообщение.