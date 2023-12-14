Аборты в частных клиниках хотят запретить в России: в Госдуму внесен законопроект

В Государственную думу России внесен законопроект, которым предлагается запретить делать искусственное прерывание беременности в частных клиниках, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.

Авторы поправок предлагают дополнить уже существующий закон следующим абзацем: "Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения".

В действующей редакции этого закона говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а искусственное прерывание беременности проводится по ее желанию и при наличии информированного добровольного согласия.

Авторы документа заявляют, что законопроект разработан в целях "улучшения демографической ситуации в России" и для "снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности". Они полагают, что увеличение рождаемости возможно в том числе за счет уменьшения количества абортов по желанию женщины и, "как следствие, снижения количества осложнений" во время такой процедуры.

В пояснительной записке инициаторы законопроекта ссылаются на то, что якобы в частных клиниках нет строгого контроля за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология", не соблюдается "неделя тишины" перед абортом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки.

"Авторы поправок также обращают внимание, что молодые люди сейчас откладывают возраст материнства и отцовства "до получения образования, профессии на более поздний период и до приобретения материальных благ".

Возраст первородящих составляет 31 год, и с учетом этого "ставку по увеличению рождаемости" нужно делать на людей старше 30, которые планируют родить второго, третьего и последующих детей", - говорится в материале.

Между тем зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что инициатива вызывает у него "определенное беспокойство".

"Я лично не вижу смысла в том, чтобы запрещать аборты в частных клиниках. Если частная клиника имеет лицензию на акушерско-гинекологическую деятельность, она обладает всем необходимым оборудованием, инструментами и квалифицированным персоналом, чтобы проводить соответствующие манипуляции.

Женщина должна иметь возможность выбрать, обратиться ли в частную клинику или в государственную, особенно когда дело касается абортов по медицинским показаниям или до допустимого законом срока беременности", — считает Леонов.

Депутат также обратил внимание, что незаконные аборты уже запрещены и существует предусмотренная законом ответственность за их проведение.

"Введение запрета на аборты в частных клиниках мне кажется неуклюжим и малоцелесообразным, особенно в рамках решения демографических проблем. Я не вижу, как такая инициатива способствует улучшению демографической ситуации в нашей стране", — считает он.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный также заявил, что не поддерживает проект о запрете абортов в частных клиниках.

"На демографию никакого влияния она не окажет, зато осложнит жизнь многим женщинам. В части соблюдения порядка оказания медпомощи и предабортного консультирования — это вопрос подзаконных актов и ужесточения контроля за частниками, а не основание для запрета одного из видов медицинских услуг", — заявил он.

По данным самого издания, количество абортов в России снижается с начала 1990-х — в среднем на 6% в год. В 2020 году Росстат зафиксировал 553 тыс. абортов - на каждые 100 родов приходилось 38,8 случая искусственного прерывания беременности. По итогам 2022 года это число сократилось уже до 506 тыс. При этом, по данным Росстата, на частные клиники приходится пятая часть от всех проведенных в стране абортов.