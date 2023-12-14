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Tesla формально отзывает 2 млн машин из-за дефекта автопилота. Но возвращать автомобили не требуется

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Машина стоит возле здания с надписью Tesla
Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Компания Илона Маска Tesla отзывает более двух миллионов своих электромобилей, после того как американский регулятор обнаружил потенциально опасные дефекты в системе автоматического управления.

Этому предшествовало длившееся два года расследование аварий с автомобилями, которые происходили при включенном автопилоте.

Отзыву подлежат практически все автомобили Tesla, проданные в США с 2015 года, в комплектации, предусматривавшей наличие автопилота.

Это уже второй в нынешнем году отзыв машин Tesla.

При этом владельцам не придется отгонять машины в центры продаж и обслуживания: Tesla заявила, что необходимую прошивку для программного обеспечения пришлет по интернету сразу на бортовые компьютеры электромобилей. Однако формально это все равно называется отзывом.

Автопилот предназначен для помощи водителю с управлением на дороге, ускорением и торможением, однако несмотря на свое название все равно требует от человека за рулем определенных усилий.

Как заявили в Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), отзыв связан с дефектом в системе контроля состояния водителя. Эта система наблюдает за поведением человека за рулем — в первую очередь, уделяет ли он внимание дороге, держит ли руки на рулевом колесе и не заснул ли.

В ходе всестороннего расследования NHTSA проверила обстоятельства 956 аварий, при которых, как изначально считалось, был задействован автопилот.

По итогам расследования Tesla и объявила этот отзыв, признав, что средств контроля со стороны системы «может оказаться недостаточно для предотвращения злоупотреблений со стороны водителя».

«Автоматизированные технологии обещают повысить безопасность, но только в том случае, если они применяются ответственно», — написали в NHTSA, добавив, что будут продолжать проверки программного обеспечения после его обновления.

За неделю до объявления об отзыве машин бывший сотрудник Tesla Лукаш Крупски в интервью Би-би-си усомнился в безопасности технологий компании.

«Не думаю, что сами эти устройства и их программное обеспечение готовы к применению, — заявил он. — И это сказывается на всех нас, потому что по сути мы становимся частью эксперимента на дорогах».

Во вторник компания выступила в защиту своего автопилота, опубликовав пост в соцсети Х.

«Показатели безопасности значительно выше при включенном, нежели выключенном автопилоте», — говорится в этом сообщении и указывается на статистику, согласно которой при использовании системы дорожных происшествий было меньше.

«Данные очевидны: чем больше технологий автоматизации предлагается для поддержки водителя, тем в большей безопасности находится он сам, равно как и другие участники дорожного движения», — говорят в Tesla.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2050739-tesla-formalno-otzyvaet-2-mln-mashin-iz-za-defekta-avtopilota-no-vozvraschat-avtomobili-ne-trebuetsya/

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