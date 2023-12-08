Второе уголовное дело против сына Байдена возбудили в США

Федеральная прокуратура США возбудила второе уголовное дело против Хантера Байдена, сына действующего президента Соединенных Штатов. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, передает BBC.

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В обвинительном заключении, содержащем девять пунктов, говорится, что Хантер Байден планировал уклониться от уплаты федеральных налогов как минимум на 1,4 млн долларов в период с 2016 по 2019 годы. Девять пунктов состоят из трех уголовных статей и шести правонарушений. Среди них: уклонение от уплаты налогов, предоставление ложной декларации и другие.

В сентябре Хантеру Байдену было предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия в штате Делавэр. 53-летний сын президента Джо Байдена отказался признать себя виновным в незаконном хранении оружия.

Белый дом никак не прокомментировал новые обвинения, выдвинутые против сына президента. Это может быть связано с тем, что республиканцы в Конгрессе проводят свое расследование в отношении деловой активности Хантера Байдена. Представители Республиканской партии хотят использовать уголовное дело сына, чтобы объявить импичмент Джо Байдену, который баллотируется на выборы в 2024 году.

Прокуроры утверждают, что Хантер Байден тратил деньги на запрещенные вещества, свое окружение, оплату роскошных отелей и арендной недвижимости, роскошные автомобили, премиальную одежду, но при этом не выделял деньги на уплату налогов. Сыну президента грозит до 17 лет лишения свободы.