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Генсек ООН: Ситуация на Ближнем Востоке может спровоцировать крах гуманитарной системы мира

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Граница Израиля и сектора Газа
Граница Израиля и сектора Газа. Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu/Getty Images

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что функционирование гуманитарной системы в секторе Газа находится на грани краха. По его словам, это может иметь последствия для всего мира, передает Financial Times.

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Через восемь недель после начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к Совету безопасности.

Он заявил, что на протяжении всего конфликта в секторе Газа не действовала эффективная защита мирного населения. Кроме того, по его словам, конфликт превратил больницы в поле боя.

"Мы столкнулись с серьезным риском полного краха всей гуманитарной системы. Ситуация быстро перерастает в катастрофу с потенциально необратимыми последствиями для всей системы безопасности в регионе и в мире. Такого исхода следует избежать любой ценой", — написал он в письме Совету безопасности.

Гутерриш в очередной раз высказал осуждение нападению ХАМАС на Израиль и призвал обе стороны к прекращению огня и немедленному и безоговорочному освобождению оставшихся заложников. Он также добавил, что ответные бомбардировки Израиля нанесли разрушительный урон мирному населению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2049606-gensek-oon-situatsiya-na-blizhnem-vostoke-mozhet-sprovotsirovat-krah-gumanitarnoy-sistemy-mira/

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