Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей (видео)

Центральное телевидение Кореи показало кадры с плачущим Ким Чен Ыном - председатель Госсовета КНДР расплакался на съезде матерей, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, Ким Чен Ын растрогался, когда слушал выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана. Лицо главы страны в этот момент показали крупным планом.

Отмечается, что непонятно, что именно вызвало столь эмоциональную реакцию северокорейского лидера, но кадры демонстрируются на фоне оглашения диктором части доклада, в которой говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.

Об этом же говорил и сам Ким Чен Ын, открывая съезд. Говоря о тяготах матерей и их высокой ответственности за судьбу грядущих поколений, лидер КНДР также едва сдержал слезы.

"Те, кому из-за множества затаенных в душе забот и тревог приходилось переживать незаметно для других, но кто с неизменно со скромной улыбкой на лице стойко преодолевали сложности. Те, у кого красота на лице с переживаниями и муками увядала, но они сохраняли в себе благородный духовный мир и оставались самыми красивыми и замечательными в мире. Именно они сегодня здесь – любимые матери нашей Отчизны", - цитирует издание главу КНДР.