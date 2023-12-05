Более 60 человек погибли из-за оползней в Танзании

В результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Танзании (государство на востоке Африки), погибли не менее 63 человек, более сотни - получили ранения.

Как сообщает издание DW, в Танзании как минимум 63 человека погибли и 116 получили ранения в результате оползней и наводнений в северной части страны.

"Проливные дожди, обрушившиеся 2 декабря на город Катеш, расположенный в 300 километрах от столицы Танзании Додомы, привели к масштабным разрушениям домов и гибели людей. Утром 3 декабря на город с населением около 13 000 человек обрушился оползень, сошедший с четвертой по высоте горы Танзании - Хананг. Он снес с фундаментов дома и уничтожил дорогу", - отмечается в сообщении.

Фотографии бедствия публикует в соцсети X Красный Крест Танзании.

Здесь же, в соцсети X, Красный Крест Танзании публикует видео со словами соболезнования президента Самии Сулуху Хасан, которая находится на климатическом саммите ООН в Дубае.

Премьер-министр страны Кассим Маджалива заявил в понедельник в телевизионном эфире, что оползни разрушили половину одной деревни, которую он посетил, пишет Al Jazeera.

"Мы здесь, перед телами наших товарищей. Мы потеряли 63 близких. Из общего числа погибших 23 человека - мужчины, и 40 - женщин", - сообщил Маджалива.

Танзания - Танза́ния (англ. и суахили Tanzania), Объединённая Республика Танзания (ОРТ; англ. United Republic of Tanzania, суахили Jamhuri ya Muungano wa Tanzania).

Самое большое государство в Восточной Африке. Включает материковую и островную (о-ва Занзибар (Унгуджа), Пемба, Мафия и более мелкие) части. Площадь страны 945,5 тыс. км2 (2022). Численность населения составляет 61,7 млн человек.