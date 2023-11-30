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Илон Маск нецензурно обругал рекламодателей, покинувших X

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times

Илон Маск обрушился с ругательствами на рекламодателей, покинувших принадлежащую ему социальную сеть X, предупредив, что они погубят платформу.

На мероприятии в Нью-Йорке он обвинил компании, присоединившиеся к рекламному бойкоту соцсети Х, в попытке шантажа.

"Идите ***", — сказал миллиардер в интервью.

Ранее несколько крупных компаний приостановили размещение рекламы в Х из-за скандала вокруг якобы процветающего на платформе антисемитизма и высказывания самого Маска, которое также посчитали антисемитским.

В среду босс Tesla и SpaceX извинился за этот пост. "Я сожалею о том твите… возможно, это буквально худший и самый глупый пост, который я когда-либо публиковал",— сказал он.

Но именно его ответ на вопрос о рекламном бойкоте со стороны таких компаний, как Disney, Apple и Comcast, вызвал переполох на встрече DealBook, которую проводит New York Times.

"Я не хочу, чтобы они размещали рекламу, — сказал Маск. — Если кто-то собирается шантажировать меня рекламой или деньгами, идите ***".

"Идите. ***. Понятно? Эй, Боб, если ты в зале — именно так я и думаю".

Очевидно, он имел в виду главу компании Disney Боба Айгера, выступившего на встрече незадолго до самого Маска.

Вместе с Маском в помещении находилась исполнительный директор X Линда Яккарино, которой поручено попытаться вернуть рекламодателей на платформу.

Маск также заявил, что рекламодатели могут погубить X.

"Этот рекламный бойкот приведет к тому, что компания погибнет, — сказал он. — Весь мир узнает, что эти рекламодатели убили компанию, и мы задокументируем это в мельчайших подробностях".

Линда Яккарино затем перепостила высказывания босса компании, назвав их «откровенным интервью», и добавила: "X стоит на уникальном и удивительном перекрестке Свободы слова и Главной улицы — и сообщество X обладает значительной мощью и готово вас встретить с открытым сердцем".

В октябре Маск публично поддержал пост одного из пользователей X, заявившего в соответствии с известной теорией заговора, что еврейские сообщества "разжигают ненависть к белым людям". В своем комментарии под постом Маск написал: "Вообще-то ты сказал правду".

Разгорелся скандал. Масла в огонь подлила правозащитная группа Media Matters for America, заявившая, что реклама на сайте X появлялась рядом с постами, поддерживающими нацизм, например, с цитатами Гитлера и отрицанием Холокоста.

Х подала в суд на Media Matters, обвинив ее в манипуляциях с целью разрушить платформу.

Сам Илон Маск только что вернулся из Израиля, где встречался с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и посетил приграничный с сектором Газа кибуц Кфар-Аза, на который 7 октября напали боевики ХАМАС.

Однако проблемы Х с рекламодателями начались задолго до нынешнего скандала. Год назад некоторые рекламодатели, в том числе и Apple (тратившая около 50 млн долларов в квартал на рекламу в Х) уже покидали платформу — многих беспокоила политика «абсолютной свободы слова» Маска, из-за которой в соцсеть начали возвращаться пользователи с радикальными взглядами.

Тогда же глава комитета ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил Маску открытое письмо, в котором говорится, что права человека должны занимать центральное место в управлении платформой. По мнению Тюрка, увольнение всей команды, отвечавшей в соцсети за соблюдение прав человека — одно из первых решений Маска после покупки компании — не предвещает ничего хорошего.

Тюрк как в воду глядел: сегодня Bloomberg, Washington Post, Guardian, Al Jazeera и многие другие прямо говорят своим читателям не доверять всей информации из Х.

А Еврокомиссия провела свое исследование и в сентябре 2023-го заявила, что доля фейковых новостей в Х больше, чем в любой другой социальной сети.

В интервью Би-би-си в апреле Маск сказал, что "почти все рекламодатели либо вернулись, либо собираются вернуться".

Однако три месяца спустя в посте на сайте X он признал, что доходы от рекламы упали на 50%.

Неизвестно, какую часть дохода X получает от рекламы, поскольку компания теперь полностью принадлежит Маску и больше не публикует квартальные отчеты.

Однако до продажи этой соцсети реклама составляла около 90% ее доходов. Маск попытался увеличить доходы за счет платной подписки, однако пользователи в массе своей платить отказались.

Х не сообщил, сколько человек купили подписку, но компания Sensor Tower подсчитала, что в марте 2023 года у платформы было около 386 тыс. подписчиков — весьма скромная часть от общего числа пользователей, которых около 300 миллионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048526-ilon-mask-netsenzurno-obrugal-reklamodateley-pokinuvshih-x/

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