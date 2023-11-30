Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Британия отправляет боевые корабли в Персидский залив и Балтийское море

Опубликовано:

Эсминец HMS Diamond
Эсминец HMS Diamond. Фото: Chris Ison/PA Images via Getty Images

Великобритания, реагируя на рост напряженности на Ближнем Востоке, отправила свой эсминец в Персидский залив. Кроме того, с начала декабря морская эскадра под командованием Великобритании начнет патрулировать воды Ла-Манша, Северного и Балтийского морей, охраняя подводные кабели.

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс в среду объявил, что в Персидский залив и прилегающий регион идет эсминец Королевского флота HMS Diamond. Там он присоединится к фрегату HMS Lancaster и трем минным тральщикам.

Фрегат HMS Lancaster и три минных тральщика Королевского флота находятся в регионе Персидского залива с прошлого года.

“Для Британии критически важно увеличить наше присутствие в регионе, чтобы защищать наши интересы во все более нестабильном мире”, — сказал Грант Шеппс.

По его словам, отправка дополнительного корабля станет сигналом для Ирана и его сателлитов в регионе. Хуситы в Йемене и “Хезболла” в Ливане с началом войны в секторе Газа активизировались и пытаются наносить удары по Израилю.

США с начала войны отправили в восточную часть Средиземного моря две авианосные группы, а в Красном море держат эсминец, который уже перехватывал ракеты и дроны, запущенные хуситами по Израилю.

В середине ноября Хуситы захватили в Красном море торговое судно MV Galaxy Leader — на том основании, что одним из совладельцев фирмы, владеющей судном, является израильтянин.

В сообщении министерства обороны Великобритании об отправке HMS Diamond говорится, что корабль поможет обеспечить свободу мореплавания и морской торговли.

Через пролив Баб-эль-Мандеб — узкий вход в Красное море. Ежедневно через него проходит около пятидесяти торговых судов, а через Ормузский пролив — вход в Персидский залив, ключевой маршрут экспорта нефти — в два раза больше.

Защита подводных кабелей

Что касается эскадры, которая будет охранять подводные коммуникации, то она будет состоять из семи кораблей, задача которых — патрулирование вод Ла-Манша, а также Северного и Балтийского морей.

Проект задуман и будет осуществляться Объединенным экспедиционным корпусом (JEF) под командованием Великобритании, в который также входят практически все страны Северной Европы: Дания, Швеция, Норвегия, Исландия, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Грант Шеппс назвал предстоящую совместную морскую операцию историческим событием.

От кого совместная эскадра будет защищать подводные коммуникации, британский министр не сказал, но и Великобритания, и другие страны Северной Европы в последние годы не раз высказывали беспокойство относительно перемещений российских разведывательных судов вблизи объектов инфраструктуры критической важности.

В октябре этого года в Балтийском море были повреждены подводные газопровод и кабель между Эстонией и Финляндией. В этом случае под подозрение попало китайское судно Polar Bear, которое могло повредить трубы якорем.

Подача газа между Финляндией и Эстонией приостановлена как минимум до апреля будущего года, заявили операторы обеих стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048514-britaniya-otpravlyaet-boevye-korabli-v-persidskiy-zaliv-i-baltiyskoe-more/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Генри Киссинджер: от Брежнева до Путина «Некоторые наши политики думают, что могут уничтожить Зеленского». Economist рассказывает о конфликте в руководстве Украины Безуглая против Залужного. Что означает атака депутата на главкома ВСУ

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.