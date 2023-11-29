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Нигер отменил закон по борьбе с нелегальной миграцией. В Европе опасаются новой волны мигрантов

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Желтый грузовик везет людей
Как люди путешествовали до принятия закона через Нигер в Ливию. Фото: GETTY IMAGES

Военная хунта Нигера отменила закон по борьбе с нелегальной миграцией, предусматривавший уголовную ответственность за перевозку мигрантов через территорию страны. Закон был введен в 2015 году при поддержке ЕС, чтобы помочь сократить поток миграции из Африки в Европу.

Этот закон позволял властям принимать меры против контрабандистов, перевозивших мигрантов через огромные пустынные регионы Нигера в Ливию и дальше в Европу.

Однако в результате военного переворота в июле этого года президент Мохамед Базум, подписавший закон, был свергнут. Новый глава Нигера — лидер переворота генерал Абдурахман Чиани — заявил, что антимиграционное законодательство «не учитывало интересы Нигера и его граждан» и отменил его действие, а также объявил об отмене приговоров, вынесенных на основании этого закона.

Беспокойство в Европе

Пока неясно, как в Европе отреагируют на новое начинание Чиани, которого ЕС не признает легитимным главой государства. После переворота Евросоюз под давлением Франции, имеющей исторические связи и влияние в регионе, приостановил все сотрудничество в сфере безопасности с Нигером и финансовую помощь стране.

Существуют опасения, что местные банды торговцев людьми воспримут отмену закона как карт-бланш, дающий возможность снова заняться прибыльным бизнесом, масштабы которого в последнее время существенно сократились.

Сейчас есть опасения, что банды торговцев людьми могут воспринять отмену закона как возможность снова переправлять мигрантов в страны, граничащие с Нигером, такие как Ливия или Алжир, для дальнейшей транспортировки в Европу.

Европейский комиссар по внутренним делам Ильва Юханссон полагает, что решение нигерской хунты может заметно увеличить поток мигрантов в Европу. Юханссон, возглавляющая разработку главной миграционной реформы ЕС, так называемого Пакта о миграции и убежище, заявила, что очень обеспокоена решением отменить закон.

"Я очень сожалею об этом решении и очень обеспокоена его последствиями, — сказала она. — Существует огромный риск, что это приведет к новым смертям в пустыне, и это самое тревожное. Но это также, вероятно, будет означать, что больше людей будет прибывать, например, в Ливию, а затем, возможно, также попытается пересечь Средиземное море, чтобы попасть в ЕС".

По словам Юханссон, сотрудничество ЕС с Нигером в области миграции (за исключением одной программы ООН по эвакуации беженцев из Ливии для переселения в Тунис) сейчас прекратилось.

Мужчина и женщина выступают
Нигера Хамаду Адаму Сули и Ильва Йоханссон. Фото: GETTY IMAGES

Ульф Лессинг, руководитель региональной программы по Сахелю в Фонде Конрада Аденауэра, считает сложившуюся ситуацию "позором для ЕС".

"Германия, Италия и другие страны были обеспокоены тем, что хунта может отменить миграционный пакт, и поэтому хотели вступить с ней в переговоры, — говорит Лессинг, — но они не осмелились проигнорировать опасения Франции".

Отмена закона в Нигере может иметь драматические последствия для Европы. "Миграция через Нигер в Ливию теперь снова резко возрастет, — говорит Лессинг, — Россия активно добивается расположения новых правителей — как в Мали и Буркина-Фасо — и пользуется нерешительностью Европы".

Представитель Фонда Ханса Зайделя по Западной Африке Гетц Хайнике также признает "значительный откат для ЕС в деле контроля и сокращения потока беженцев из Западной Африки в Европу".

По его мнению, отмена закона призвана оказать давление на ЕС и западные страны в целом с целью усадить их за стол переговоров с пришедшей к власти хунтой.

Хайнике также отмечает, что хунта использует "образ врага" применительно к Европе и для того, чтобы решить внутренние проблемы.

"Ненависть, разжигаемая против Франции и Европы, падает на очень плодородную почву среди населения. Это укрепляет национальное самосознание и сплоченность нигерцев внутри страны", — говорит он

Угроза вторжения войск ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств, куда входят 15 стран), висевшая над новыми руководителями страны с лета, так и не материализовалась, но хунта ищет поддержки внутри и за пределами страны.

В чем суть закона

После принятия "Закона 36 об уголовной ответственности за контрабанду и торговлю людьми" в 2015 году Нигер стал ключевым партнером ЕС в регионе: в период с 2021 по 2024 год Ниамей должен был получить от блока более 503 млн евро на реализацию разных инициатив, в том числе проектов по управлению миграцией. Евросоюз также заключил рабочее соглашение между Нигером и Frontex, пограничной службой ЕС.

Значительная часть этих средств пошла на реализацию "Закона 36", предусматривавшего конфискацию и ликвидацию инфраструктуры контрабандистов на севере Нигера, которым теперь грозило до 30 лет тюрьмы.

Закон также ввел уголовную ответственность за перевозку граждан других государств в Нигер или из Нигера с целью получения финансовой выгоды, предусматривая наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф в размере от 1 до 5 млн западноафриканских франков (1,5-7 тысяч евро).

Однако с юридической точки зрения процедура была сомнительной: мигрантов перехватывали в сотнях километров от ливийской границы, хотя юридически им разрешено свободно перемещаться по территории государств, входящих в ЭКОВАС.

Гуманитарные группы также выступали против этого закона, считая его проявлением жесткого давления Европы на Африку и ударом для общин на севере Нигера, где многие зависят от миграционного бизнеса, дающего им средства к существованию.

Мужчины сидят на пикапе
Мигранты направляются к границе с Ливией из Нигера. Фото: GETTY IMAGES

Однако эти возражения в расчет не приняли. Число мигрантов и беженцев, проходящих через Нигер, резко сократилось — с 300 тысяч до менее чем 50 тысяч в год.

Контрабандисты, как можно догадаться, восприняли закон без энтузиазма.

Один из них, Бачир Амма, в 2019 году рассказывал Би-би-си: "Если бы закон был смягчен, я бы снова занялся торговлей людьми, это точно. Это приносило мне до 6 тысяч долларов в неделю, гораздо больше денег, чем я могу зарабатывать сейчас".

После переворота, а по некоторым данным, и до него, миграционный контроль в Нигере начал разваливаться: годовой государственный бюджет Нигера сократится с 5 до 3 млрд евро из-за заморозки бюджетной поддержки, санкций и прочих экономических последствий переворота.

Пограничные патрули, судя по всему, были сокращены уже в 2022 году, и число мигрантов, направляющихся в Ливию, снова значительно выросло — до 109 тысяч человек.

Пока неясно, насколько резко возрастет поток мигрантов через Нигер и как долго это продлится — в настоящее время границы Нигера с некоторыми соседними странами закрыты из-за санкций ЭКОВАС, что пока затрудняет передвижения.

Расположение стран на карте
Регион Сахель (Африка) на карте. Фото: bbc.com

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048273-niger-otmenil-zakon-po-borbe-s-nelegalnoy-migratsiey-v-evrope-opasayutsya-novoy-volny-migrantov/

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