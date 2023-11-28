Мрамор раздора: Риши Сунак отказался встречаться премьером Греции, просящей вернуть скульптуры Парфенона

В Великобритании разгорелся скандал по поводу решения премьер-министра Риши Сунака отменить встречу с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом. Проблема заключается в древнегреческих скульптурах, вывезенных в Британию в начале XIX века. Греция требует их вернуть. Британия отказывается.

Лондон и Афины обижены друг на друга. Настолько обижены, что британский премьер отменил в последний момент встречу с премьером греческим (когда тот уже находился в стране) и предложил вместо себя своего заместителя. Греческий премьер вместо этого предпочел отбыть на родину.

Причина спора не нова. Британский музей в Лондоне хранит коллекцию мраморных фризов и скульптур с Парфенона Афинского акрополя. Греция говорит, что их следует вернуть, потому что они являются безусловным национальным достоянием, были украдены в колониальную эпоху и должны храниться и выставляться там, где они создавались.

Спор продолжается уже более 40 лет, с тех пор как Греция начала требовать вернуть эти предметы из Британского музея.

В чем причина скандала?

Давний спор перерос в дипломатический скандал из-за того, что британская сторона ожидала, что во время визита Мицотакиса в Лондон этот вопрос публично затрагиваться не будет.

На Даунинг-стрит считают, что об этом были получены соответствующие заверения. Наши источники в правительстве Греции эти утверждения оспаривают.

В воскресенье утром греческий премьер пришел в эфир программы Лоры Кунсберг на Би-би-си, и она задала ему вопрос о скульптурах Элгина. Мицотакис ответил, что хранить половину сокровищ в Лондоне, а другую — в Афинах, — это все равно, как если бы французы разрезали Мону Лизу пополам.

Согласно британской газете The Telegraph «британский премьер-министр был разочарован тем, что греческий лидер публично призвал к изменению позиции британского правительства» по поводу античных скульптур.

По словам одного «высокопоставленного источника в правительстве» Риши Сунак лично отменил встречу, потому что посчитал такое нарушение предварительных договоренностей «вопросом уважения».

Но Мицотакису тоже не понравилось, что Сунак предложил вместо себя своего зама Оливера Даудена, и он, также разочарованный, отбыл домой.

Кто такой Элгин и почему мраморные скульптуры Парфенона оказались в Лондоне?

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно вернуться в 1801 год. Афины в это время уже 350 лет были владением Османской империи. Греция стала независимым государством лишь около 30 лет спустя.

Лорд Элгин, любитель античных древностей, был британским послом при дворе султана в Константинополе (он же Стамбул, но это название стало общепринятым за пределами Турции много позже). Он испросил и получил от великого визиря султана разрешение (фирман), чтобы проводить раскопки в афинском Акрополе и вывозить все, что сочтет нужным. Оригинал этого документа потерян, но сохранилась копия. Некоторые историки считают, что ее содержание нельзя трактовать настолько однозначно.

В 1801-1805 годах Элгин вывез скульптуры из Греции за свой счет, заплатив за перевозку порядка 5 млн фунтов стерлингов по нынешним ценам, и продал их британскому правительству, которое затем, в 1816 году передало их Британскому музею согласно акту Парламента.

Британский парламент в 1816 году рассматривал законность действий Элгина и нарушений не нашел.

Может ли Британия вернуть скульптуры Парфенона?

На данный момент это запрещено законом. Закон можно было бы изменить, если бы на то была политическая воля правительства, но она отсутствует. Представитель правительства подтвердил, что никаких планов изменения законодательства сейчас нет.

Согласно Закону о Британском музее 1963 года, его попечители могут продавать или передавать предметы из коллекции, но только в том случае, если они

созданы после 1850 года

очень сильно подпорчены

имеют дубликаты в лучшем состоянии.

Все остальное должно оставаться на месте и разбазариванию не подлежит.

Взаймы и на время передавать сокровища все-таки можно, и пока это видится как один из возможных компромиссов. Попечители Музея в принципе могут одобрить заем независимо от позиции премьер-министра.

Возможность временного займа публично допускал председатель попечительского совета Музея Джордж Осборн — консерватор и в прошлом министр финансов.

А что если британское правительство сменится?

Тогда все может быть по-другому.

Лидер оппозиционных лейбористов сэр Кир Стармер назвал реакцию Риши Сунака на интервью греческого премьера жалкой.

В партии дистанцировались от публикаций в греческой прессе о том, что лейбористы готовы найти «правовую формулу» для возвращения скульптур. Но там подчеркивают, что если Британский музей и греческие власти договорятся о займе, то гипотетический премьер-министр Стармер этому препятствовать не будет.

Мицотакис, находясь в Лондоне, успел встретиться с лидером оппозиции.

Означает ли это, что в отношениях Греции и Британии наступит резкое похолодание?

Греческий премьер был весьма и весьма недоволен. «Я выражаю свое недовольство тем фактом, что британский премьер-министр отменил нашу запланированную встречу всего за несколько часов до того, как она должна была состояться. Позиция Греции по вопросу скульптур Парфенона хорошо известна. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить ее с моим британским коллегой, а также основные проблемы международной ситуации: Газу, Украину, климатический кризис, миграцию».

Он также добавил, что, хотя отмена встречи не является «обычным явлением» в дипломатических отношениях, правительство Греции не желает «обострять проблему со страной, с которой у нас хорошие отношения».

Представитель Лейбористской партии заявил Би-би-си, что «Вступать в драку с союзником по НАТО ради заголовка показывает, насколько слаб Риши Сунак. Он должен был говорить об экономике, иммиграции, Ближнем Востоке — это то, чего страна ожидает от лидера, но Риши Сунак не лидер».

В предвыборной кампании, которая не за горами, даже скульптуры 2500-летней давности могут принести пользу