Беспорядки начались в Дублине после нападения, в котором пострадали пять человек, в том числе дети

В Дублине вспыхнули гневные уличные протесты после того, как в четверг днем мужчина напал на прохожих, в результате чего пять человек, включая детей, получили ножевые ранения.

Через несколько часов на улицы ирландской столицы вышли люди. Толпа, скандирующая антииммигрантские лозунги, схлестнулась с полицейскими.

Протестующие также подожгли полицейскую машину и автобус.

Беспорядки в Дублине. Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Нападавший задержан, власти не разглашают личные данные этого человека, но антииммигрантски настроенные активисты заявили, что он - иностранец.

Они собрались недалеко от места нападения на Парнелл-сквер на севере города.

Беспорядки в Дублине. Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

Нападение с ножом

Инцидент произошел около 13:40 по местному времени на Парнелл-сквер-Ист, недалеко от одной из самых оживленных улиц города О’Коннелл-стрит. Рядом находится начальная школа.

В результате нападения пострадали мужчина, женщина и трое маленьких детей. Серьезные ранения получили только двое пострадавших (девочка и женщина).

Местная жительница Шивон Кирни, оказавшаяся на месте происшествия, рассказала ирландской телекомпании RTÉ, что вместе с еще одним прохожим она обезоружила мужчину с ножом.

Кирни описала происходившее, как «полный хаос».

«Недолго думая, я просто перебежала дорогу, чтобы помочь», — сказала она.

«Двое детей и женщина были доставлены обратно в школу, откуда они вышли», — добавила Кирни.

Она продолжила, что в момент когда мужчина с ножом оказался на земле, его пыталось удержать множество людей.

«Мы вместе с одной американкой организовали вокруг него круг и сказали, что будем ждать полицию», — говорит свидетельница.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что полиция задержала подозреваемого.

Представители ирландской полиции сообщили, что у них есть определенная версия произошедшего, но не уточнили, какая именно. В связи с произошедшим больше никто не разыскивается.

Представитель Garda Суперинтендент Лиам Джерати в ходе пресс-конференции сообщил, что, хотя расследование еще находится на ранней стадии, полиция уверена, что нападение не было террористическим актом.

Беспорядки в Дублине. Фото: Brian Lawless/PA Images via Getty Images

По его словам, сотрудникам еще предстоит установить причины нападения.

Лиам Джерати также подтвердил, что в ходе нападении был использован нож.

Между тем газета The Irish Times сообщила, что у задержанного самого были серьезные ранения, которые, он, судя по всему, нанес сам себе.

Также сообщается, что мужчина пытался напасть на нескольких молодых людей около школы, пока не вмешались прохожие.

Мотивы нападавшего пока не установлены, пишут в Irish Times.