Противник ислама, иммиграции и помощи Украине. Кто такой Герт Вилдерс?

На парламентских выборах в Нидерландах победу одержала Партия свободы (PVV), во главе которой стоит крайне правый политик Герт Вилдерс, выступающий против иммиграции, ислама и членства страны в ЕС.

Его победа продолжила тренд в европейской политике, который характеризует рост популярности правых и ультраправых партий.

Однако политическая система Нидерландов построена так, что эта победа вовсе не означает, что Вилдерс обязательно займет премьерское кресло.

«Голландский Трамп»

Вилдерс уже давно стал одним из самых известных политиков Нидерландов как дома, так и за рубежом.

Его пламенные речи, антииммигрантские и антиисламские высказывания, а так же тот факт, что вот уже почти 30 лет он красит волосы, заработали ему прозвище «голландского Трампа».

Однако все, включая самого Вилдерса, были практически уверены, что ему предстоит провести свою политическую жизнь в оппозиции.

Он был близок к тому, чтобы войти в правительство в 2010 году, когда его партия поддержала правящую коалицию, сформированную нынешним уходящим премьером Марком Рютте.

Но Вилдерс официально к тогдашней администрации не присоединился и даже сумел отправить ее в отставку всего через полтора года из-за разногласий по поводу мер жесткой экономии.

Его категоричная антиисламская позиция не только оттолкнула от Вилдерса мейнстримовские партии, но и сделала его мишенью исламских экстремистов. В результате Вилдерс уже почти 20 лет живет под круглосуточной охраной полиции. При этом он заявил, что никакие угрозы не заставят его молчать.

Вилдерс голосовал в мэрии Гааги, куда он приехал в окружении мускулистых охранников, предварительно осмотревших обширное помещение на предмет потенциальных угроз.

Какую роль в политике Вилдерса играют антиисламские настроения?

Можно сказать, что одну из ключевых. В 2009 году британские власти запретили ему въезжать в страну, заявив, что он угрожает «гармонии в обществе и, следовательно, общественной безопасности».

Его пригласил член палаты лордов и бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства лорд Пирсон. Вилдерс должен был показать свой 17-минутный фильм «Фитна», в котором резко критикуется Коран.

Перед нынешними выборами Вилдерс постарался расширить круг своих потенциальных избирателей и заявил, что, хотя по-прежнему выступает против «исламизации страны», не будет предпринимать никаких действий, которые бы противоречили ее конституции.

В 2014 году он был признан виновным в оскорблении лиц марокканского происхождения. На митинге в Гааге он задал собравшимся три вопроса: хотят ли они большей или меньшей роли Евросоюза? Хотят ли они большего или меньшего присутствия Партии труда (PvdA) в политике, и хотят ли они большего или меньшего числа марокканцев в стране в целом и в Гааге в частности? На все три вопроса толпа несколько раз прокричала, что хочет «меньше».

На суде Вилдерс говорил, что выступал против не всех марокканцев, а только против таких, которые совершают преступления, не работают и живут на пособия от государства. В 2016 году обвинения против него были сняты.

Во время избирательной кампании 2017 года он назвал некоторых голландских марокканцев «отбросами».

В конце этого года Вилдерс, если не случится ничего непредвиденного, станет депутатом парламента страны с самым большим стажем работы.

Впервые он был избран в 1998 году от правоцентристской Народной партии за свободу и демократию и даже поначалу выступал в роли политического наставника нынешнего премьера Рютте.

Вилдерс – последовательный сторонник Израиля и выступает за перенос посольства Нидерландов в Иерусалим и закрытия дипломатического представительства в Рамалле (Западный берег).

Он умеет емко и кратко высказывать свои мысли, какими бы противоречивыми они ни были: «Мы слишком долго терпимо относились к нетерпимому. Мы должны нетерпимо относиться к нетерпимому», «Смердящие проблемы никуда не денутся, если их загнать в темный угол», «Я – не за правых и не за левых. Я – за простых людей и за то, что их волнует».

Говорят, что вне политики Вилдерс – милейший человек, у которого хорошие отношения даже с его политическими противниками.

У него два кота: Снутье и Плюсье, у которых есть свой собственный в соцсети Х (бывший Twitter) с более чем 23 тыс. подписчиков.

За что выступает его партия?

Партия свободы и ее лидер неотделимы друг от друга, как две стороны одной медали. Все, о чем Вилдерс говорил в своих пламенных речах, в той или иной форме было отражено в предвыборном манифесте его партии.

Беглое знакомство с его основными положениями показывает, что, несмотря на более умеренные предвыборные заявления Вилдерса, общая направленность партийной политики осталась без изменений: она типична для правых популистских партий Европы.

Партия свободы выступает за:

Более «сильные и гордые Нидерланды», страну, где голландцев снова станут ценить

Закрытие границ для «ловцов удачи»

Конец «дискриминации голландцев», которым снова следует отдавать приоритет в выделении жилья

Прекращение международной финансовой помощи: «Ноль голландских денег должны идти в Брюссель, Италию, Африку или куда-либо еще»

Выход из ЕС: «Мы должны сами контролировать наши границы, деньги и законы». Обязательное проведение референдума по этому вопросу. На данный момент большинство граждан страны уходить из ЕС не хотят, но скорее всего Партия свободы, если попадет в коалиционное правительство, будет настаивать на этом пункте.

За приоритет голландской истории и культуры с ее светскими ценностями: «Если вам это не нравится, то уезжайте». «Руки прочь от наших традиций: Zwarte Piet (Черный Пит, традиционный помощник Санта Клауса, которого изображают с черным или коричневым лицом), Рождество и Пасха остаются».

Прекращение государственного финансирования и субсидирования всех видов левой политической деятельности, включая «гендерные меры, климатическое безумие и чушь о многообразии».

Прекращение выпуска правительственной информации на арабском и турецком языке.

В список обязательств попали также 20-процентное сокращение зарплат министров, депутатов парламента страны и Европарламента, обязательное налогообложение королевской семьи и уменьшение на те же 20% их содержания, снижение НДС, снижение пенсионного возраста и увеличение льгот пенсионерам.

Эти разнообразные обещания привели к тому, что Партия свободы оказалась по итогам голосования на первом месте, получив 37 из 150 мест в парламенте Нидерландов.

Означает ли эта победа, что Вилдерс станет премьер-министром?

Далеко не факт. Более того, выдающаяся (а она действительно выдающаяся) победа на выборах Партии свободы вполне может обернуться ее и Вилдерса политическим поражением.

Сейчас у его партии 37 мест - много, но очень далеко от магического числа 76. Именно такое количество голосов должна получить правящая коалиция, чтобы иметь хоть какой-то шанс претворять в жизнь свою политику.

Политическая картина Нидерландов традиционно очень фрагментирована. В избирательном законодательстве нет заградительного барьера, и пройти в парламент может любая партия, набравшая более 60 тысяч голосов. Коалиционное правительство – это норма, а не исключение, как, например, в Британии.

После того, как нынешний пока еще премьер Рютте заявил, что уходит в отставку (он рассчитывает стать следующим генсеком НАТО), список кандидатов от его Народной партии за свободу и демократию возглавила родившаяся в Турции Дилан Йешилгёз-Зегреус, которая, несмотря на свое происхождение, ратовала за сокращение иммиграции.

Согласно последним предвыборным соцопросам, ее партия находилась на первом месте с 18% голосов, и она явно рассчитывала стать первой женщиной-премьером Нидерландов.

В реальности же ее партия получила только третье место с 24 депутатами в парламенте.

Перед голосованием Йешилгёз-Зегреус заявила, что готова работать с Вилдерсом, но не под его началом. То есть, она могла бы войти с ним в одну коалицию, но только при условии, что займет премьерское кресло. Правда, после выборов она несколько сменила риторику и теперь говорит, что вопрос о вхождении в коалицию будут коллективно решать все ее коллеги.

На данный момент Партия свободы может рассчитывать на семь голосов от «Фермерско-гражданского движения» и три – от ультра-правого «Христианского союза».

Но даже 47 мест будет явно недостаточно.

Левый альянс под руководством бывшего комиссара ЕС Франса Тиммерманса занял второе место с 25 депутатскими мандатами.

Здесь Вилдерсу, как говорится, ничего не светит, потому что еще до выборов левые заявили, что ничего общего с возглавляемым им правительством иметь не будут, продолжат защищать голландскую демократию и верховенство закона и бороться за то, чтобы все жители страны, вне зависимости от их происхождения, были равны.

На четвертом месте с 20 мандатами оказалась недавно образованная партия «Новый социальный контракт» во главе с Питером Омзигтом. Сам он претензий на главный пост в правительстве не имеет, но может оказаться решающим голосом в формировании коалиции.

Перед выборами Омзигтом тоже говорил, что работать с Вилдерсом не будет, однако, увидев ошеломляющий результат его партии, сказал, что готов рассмотреть варианты.

Как ведутся переговоры о создании коалиции?

Долго и трудно, хотя для кого-то (например для журналистов, специализирующихся на политике Нидерландов) и весело.

Сейчас все заинтересованные стороны заняты арифметическими упражнениями, чтобы рассмотреть у кого есть шансы набрать необходимые 76 мест.

Все начинается с того, что новые депутаты парламента собираются, чтобы начать формирование кабинета. Этот процесс на сайте парламента назван «сложным и захватывающим».

Первым делом каждая политическая партия назначает «разведчика», то есть человека, который будет искать возможные тропинки в густом политическом лесу. Он (или она) ведет первую стадию переговоров.

Потом парламент выбирает «информатора» (до 2012 года его назначал монарх), который должен определить возможный состав коалиции и содержание коалиционного соглашения.

Как правило эта обязанность предоставляется человеку, не состоящему ни в одной из заинтересованных партий, за плечами которого имеется долгая и безупречная политическая карьера.

Если все приходят к согласию, составляется и подписывается коалиционное соглашение, новое правительство излагает свои планы в парламенте, за которыми следует голосование по вотуму доверия.

Если согласия достичь не удается, «информатор» подает в отставку, и все начинается с начала.

Процесс этот может занять целую вечность, потому что каждая потенциальная партия в коалиции будет изо всех сил проталкивать в коалиционное соглашение содержание своего предвыборного манифеста и бороться за министерские посты.

На формирование последнего правительства премьер-министра Марка Рютте ушел 271 день.

Учитывая количество партий в парламенте Нидерландов, формирование коалиции может стать более важным шагом, нежели собственно выборы. Большинство аналитиков не ждут, что новый кабинет появиться до середины 2024 года.

Пока что страной по-прежнему руководит Марк Рютте.

Изменится ли политика Нидерландов по отношению к Украине?

Подробно о том, что может ожидать Украину после выборов в Нидерландах, можно прочитать здесь.

Вилдерс поддерживает политический курс венгерского премьера Виктора Орбана и является противником приема Украины в ЕС и НАТО.

Он также полагает, что ту военную помощь, которую Нидерланды предоставили Украине, можно было бы направить на укрепление и расширение военного потенциала внутри страны.

С начала полномасштабной войны Нидерланды превратились в одного из крупнейших партнеров Украины.

В общей сложности страна, по данным Кильского института международной экономики, предоставила Украине почти 2,5 млрд евро военной помощи и 1 млрд финансовой.

Еще 2 млрд долларов военной помощи действующее правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте пообещало Украине на следующий год.

Пока идет формирование новой коалиции, политика Нидерландов в отношении Украины не изменится. В дальнейшем же все будет зависеть от ее состава.

Даже если Вилдерс и сумеет занять премьерское кресло, далеко не факт, что сокращение помощи Украине поддержат его коалиционные партнеры. Так что Киеву придется запастись терпением.