Зачем жители северной Индии строят 30-метровые ледяные башни

Писательница и фотограф Арати Кумар-Рао, известная своими снимками окружающей среды, круглый год путешествует по Южной Азии, чтобы запечатлеть меняющийся ландшафт субконтинента. В своих работах она отображает, какую угрозу изменение климата представляет для будущего жителей Ладакха - исторической области Индии. Что ждет их рядом с тающими ледниками Гималайских гор?

Ночь на 5 августа 2010 года все еще свежа в памяти жителей Ладакха. Тогда небеса буквально разверзлись, и за два часа в окрестностях административного центра этого пустынного региона, города Леха, выпала годовая норма осадков.

Снегопады в Ладакхе. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Стена жидкой грязи смывала все на своем пути, похоронив под многометровым слоем несколько сотен людей, которых так и не удалось отыскать.

Животноводство остается одним из главных занятий жителей Ладакха. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Но наводнение 2010 года было лишь началом. За ним последовали новые, в 2012-м, 2015-м и последнее — в 2018 году. Эксперты склонны объяснять это климатическими изменениями.

Весной в Ладакхе возникают болотистые луга. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Если раньше в Ладакхе существовал определенный цикл, когда вода от растаявших снегов питала болотистые луга, на которых весной паслись стада и кормились дикие животные, а люди пользовались водой с медленно тающих ледников, то теперь снег выпадает непредсказуемо, нарушая всю дальнейшую цепочку.

Многие пастухи из-за непредсказуемой погоды бросают свою работу. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Весна и лето всегда были сезоном изобилия в Ладакхе. Фото: ARATI KUMAR-RAO

За последние 40 лет средняя зимняя температура в регионе поднялась примерно на 1 °C, снегопады стали непредсказуемыми, ледники отступили дальше к вершинам гор или вовсе исчезли.

Весна 2023 года (слева) была куда менее снежной, чем в 2019 году. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Арати Кумар-Рао впервые посетила Ладакх в 2018 году, а когда она вернулась туда весной этого года, картина разительно отличалась.

Снег стал таять быстрее, и к весне у местных жителей оставалось совсем мало воды. Ледники отступили в горы и начали таять значительно позже.

В результате плодородное плато с обычно пышной растительностью прошлой весной было сухим и пустынным. Вода не пришла и на луга, так что держать большие стада кашмирских горных коз стало нерентабельно, и многие пастухи решили сменить работу и податься в другие места.

Покидают Ладакх и фермеры, которые традиционно выращивали там ячмень и абрикосы.

Выращивать абрикосы в условиях засухи все труднее. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Ладакх традиционно славится своей курагой. Фото: ARATI KUMAR-RAO

И все же, несмотря на столь резкие климатические изменения, надежда остается.

Весной 2019 года Арати встретила в Ладакхе инженера по имени Сонам Ванчук, который рассказал ей, как проезжая весной на машине мимо моста, он заметил под ним большую гору нерастаявшего снега. Тогда-то ему и пришла в голову идея хранить воду в ледяных башнях.

Сонам Ванчук во что бы то ни стало хотел помочь своим соседям. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Чтобы провести воду с гор, пришлось прокладывать целый трубопровод: ARATI KUMAR-RAO

Ванчук решил помочь сельчанам с водой весной, заморозив ее еще во время зимы.

Причем замораживать воду он решил в виде конусообразных башен, потому что это дает возможность сохранить максимальный объем льда при минимальной площади поверхности, чтобы он раньше времени не растаял.

Сейчас по всему плато можно увидеть вот такие ледяные башни-ступы. Фото: ARATI KUMAR-RAO

После того, как вода поступает в долину из горных ручьев, ее закачивают в вертикальную трубу с узким соплом, из которого она распыляется мелкими брызгами. Они быстро замерзают, поскольку ночью температура может опускаться до -30 °C. Постепенно лед начинает нарастать, образуя нужный конус.

Сооружать ледяные башни помогают дети из местных школ. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Эти башни, достигающие в высоту 30 метров, которые еще называют ледяными ступами по аналогии с местами медитации буддистов, стали популярны во всем регионе. Они обеспечивают население водой, которую перестали давать природные источники.

К тому же, это еще и повод посоревноваться за право назвать свою ступу самой высокой.

Жители Ладакха изо всех сил сопротивляются климатическим изменениям. Фото: ARATI KUMAR-RAO

Впервые в истории у Индии и ее соседей, Пакистана и Китая, появился общий враг: климатические изменения.

Враг этот потенциально способен погубить бассейны рек и поставить под угрозу жизнь одного из самых густонаселенных уголков мира.