Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Взрыв прогремел на связывающем США и Канаду мосту через Ниагарский водопад (видео)

Опубликовано:

Автомобиль горит на дороге
Горящий автомобиль. Иллюстративное фото: Lucas Batistel / EyeEm / Getty Images

Взрыв произошел на Радужном мосту, который соединяет две страны и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Два человека погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на американские СМИ, на пограничном пункте пропуска взорвался автомобиль.

СМИ сообщают, что в результате инцидента погибли два человека. Еще один человек получил легкие травмы.

В мэрии города Ниагара-Фолс отметили, что машина ехала из Канады в США. Офис ФБР в Буффало (город в штате Нью-Йорк) заявил, что проводит расследование произошедшего.

Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из соображений предосторожности.

Позже губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на пресс-конференции сообщила, что признаков терроризма во взрыве на мосте нет.

"Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет", — сообщила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047168-vzryv-progremel-na-svyazyvayuschem-ssha-i-kanadu-mostu-cherez-niagarskiy-vodopad-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.