Взрыв прогремел на связывающем США и Канаду мосту через Ниагарский водопад (видео)

Взрыв произошел на Радужном мосту, который соединяет две страны и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Два человека погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на американские СМИ, на пограничном пункте пропуска взорвался автомобиль.

СМИ сообщают, что в результате инцидента погибли два человека. Еще один человек получил легкие травмы.

В мэрии города Ниагара-Фолс отметили, что машина ехала из Канады в США. Офис ФБР в Буффало (город в штате Нью-Йорк) заявил, что проводит расследование произошедшего.

Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из соображений предосторожности.

Позже губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на пресс-конференции сообщила, что признаков терроризма во взрыве на мосте нет.

"Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет", — сообщила она.