Взрыв прогремел на связывающем США и Канаду мосту через Ниагарский водопад (видео)
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Взрыв произошел на Радужном мосту, который соединяет две страны и проходит над рекой Ниагара у Ниагарского водопада. Два человека погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Как пишет издание, ссылаясь на американские СМИ, на пограничном пункте пропуска взорвался автомобиль.
СМИ сообщают, что в результате инцидента погибли два человека. Еще один человек получил легкие травмы.
В мэрии города Ниагара-Фолс отметили, что машина ехала из Канады в США. Офис ФБР в Буффало (город в штате Нью-Йорк) заявил, что проводит расследование произошедшего.
Генеральный директор Управления общественных мостов Буффало и Форт-Эри Рон Риенас сообщил, что все четыре канадско-американских моста через реку Ниагара были закрыты из соображений предосторожности.
Позже губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул на пресс-конференции сообщила, что признаков терроризма во взрыве на мосте нет.
"Может появиться дополнительная информация, но, судя по результатам предварительного расследования, никаких признаков причастности террористов к ужасному взрыву, произошедшему здесь, в западной части штата Нью-Йорк, нет", — сообщила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2047168-vzryv-progremel-na-svyazyvayuschem-ssha-i-kanadu-mostu-cherez-niagarskiy-vodopad-video/