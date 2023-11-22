Названы лучшие города для жизни иностранцев

По рейтингу Expat City Ranking в этом году лучшими для проживания иностранцев признаны три испанских города - Малага, Аликанте и Валенсия, передает NUR.KZ со ссылкой на Expat City Ranking.

В опросе приняли участие в общей сложности 12 065 экспатов, представляющих 171 национальность и проживающих в 172 странах или территориях по всему миру.

Для включения в любой из индексов и общего рейтинга городу требовался размер выборки не менее 50 респондентов. В 2023 году 49 городов соответствовали этому требованию.

Участникам опроса было предложено оценить до 56 различных факторов, связанных с различными аспектами жизни экспатов, по шкале от одного до семи. В процессе составления рейтинга особое внимание уделялось личной удовлетворенности респондентов этими факторами.

Малага

По результатам опросов лучшим признана Малага.

По мнению респондентов, Малага является городом с лучшим рейтингом в мире по дружелюбию местных жителей по отношению к иностранцам.

Одним из высоких в Малаге стал и индекс качества жизни. Здесь важную роль сыграл климат и большое разнообразие мест для отдыха. Малага также входит в топ-10 в категориях путешествий, транзита и здравоохранения.

Самый низкий индекс города - вопрос с работой. Также низок индекс с жильем для иностранцев. В целом, 88% экспатов довольны своей жизнью в Малаге.

Аликанте

Аликанте стал лидером по доступности и стоимости жилья. Отмечается, что в целом экспаты чувствуют себя здесь как дома и очень довольны своей общественной жизнью.

По индексу качества жизни Аликанте занял 5 место. Отличился город и доступностью системы здравоохранения (5 место), разнообразием мест для отдыха (7 место), а также чистоте воздуха (7 место) и климату (3 место). В целом, 92% экспатов довольны своей жизнью в Аликанте.

Валенсия

Тройку лидеров замыкает город Валенсия с лучшей системой здравоохранения, по мнению респондентов.

Город занял 1 место в мире по индексу качества жизни. Его возможности для отдыха (3 место) являются главной достопримечательностью: город занимает 1 место по возможностям для занятий спортом.

Выбраться из города тоже не проблема: по Валенсии легко передвигаться пешком и на велосипеде (3 место), а общественный транспорт доступен по цене (9 место). В целом, 91% экспатов довольны своей жизнью в Валенсии.

Если рассматривать тройку лидеров с конца списка, 49 место занял Милан.

По индексу качества жизни (43 место) Милан вернулся в число 10 худших городов мира.

48 место из 49 занял Рим.

Экспаты, живущие в Риме, считают, что им несправедливо платят за их работу (48 место) и они не удовлетворены своей работой (49 место). Примерно двое из трех (63%) считают, что местный рынок труда не является перспективным (против 26% во всем мире). Когда дело доходит до индекса личных финансов (40 место).

Рим также не намного лучше по индексу качества жизни (48 место). Хотя примерно девять из десяти экспатов (93%) ценят климат и погоду в Риме.

Тройку антилидеров замыкает Ванкувер. Место, где иностранцы чаще всего сталкиваются с финансовыми проблемами. Ванкувер занимает нижнюю треть (36 место) по качеству жизни.