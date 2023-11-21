Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Туристы стали меньше летать в Париж из-за ситуации на Ближнем Востоке

Опубликовано:

Вид на Париж
Панорама Парижа. Иллюстративное фото: pexels.com

Европа перестала быть самым привлекательным местом для туристов после начала вооруженного конфликта Израиля и группировки ХАМАС. Туристическую привлекательность потерял и Париж, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В середине сентября, за три недели до того, как ХАМАС напал на Израиль (7 октября), продажи авиабилетов премиум-класса из Нью-Йорка в Париж подскочили на 44% по сравнению с 2019 годом.

Сейчас авиакомпании сравнивают свои показатели именно с 2019 годом, поскольку период пандемии COVID-19 считается периодом затишья, и перевозчикам важно приблизиться к показателям, существовавшим до 2020 года.

По данным ForwardKeys, компании, занимающейся аналитикой путешествий, через три недели после начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке продажи билетов упали на 4% по сравнению с серединой сентября.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября Франция подняла уровень террористической тревоги до самого высокого значения. Это решение было подчеркнуто посольством США, которое призвало своих граждан "сохранять бдительность в отношении своего окружения" во время путешествий по стране и, в частности, избегать мест, где проходят демонстрации.

Франция является самой посещаемой страной в мире, а ее столица Париж — крупнейшим центром шопинга, в котором располагаются флагманские магазины многих мировых брендов. Гиганты индустрии по производству предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) и Hermes International имеют штаб-квартиры в Париже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2046619-turisty-stali-menshe-letat-v-parizh-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.