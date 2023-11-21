Туристы стали меньше летать в Париж из-за ситуации на Ближнем Востоке

Европа перестала быть самым привлекательным местом для туристов после начала вооруженного конфликта Израиля и группировки ХАМАС. Туристическую привлекательность потерял и Париж, передает Bloomberg.

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В середине сентября, за три недели до того, как ХАМАС напал на Израиль (7 октября), продажи авиабилетов премиум-класса из Нью-Йорка в Париж подскочили на 44% по сравнению с 2019 годом.

Сейчас авиакомпании сравнивают свои показатели именно с 2019 годом, поскольку период пандемии COVID-19 считается периодом затишья, и перевозчикам важно приблизиться к показателям, существовавшим до 2020 года.

По данным ForwardKeys, компании, занимающейся аналитикой путешествий, через три недели после начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке продажи билетов упали на 4% по сравнению с серединой сентября.

После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября Франция подняла уровень террористической тревоги до самого высокого значения. Это решение было подчеркнуто посольством США, которое призвало своих граждан "сохранять бдительность в отношении своего окружения" во время путешествий по стране и, в частности, избегать мест, где проходят демонстрации.

Франция является самой посещаемой страной в мире, а ее столица Париж — крупнейшим центром шопинга, в котором располагаются флагманские магазины многих мировых брендов. Гиганты индустрии по производству предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) и Hermes International имеют штаб-квартиры в Париже.