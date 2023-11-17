Эрдоган прибыл в Германию, но его ждет сухой прием. Почему Берлин жалеет, что пригласил турецкого лидера?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу прилетел с визитом в Берлин, но немецкие власти намерены сделать эту поездку как можно менее заметной: не будет публичных выступлений и совместных пресс-конференций; отменено даже запланированное ранее посещение главами двух стран футбольного матча между сборными Германии и Турции. Так власти Германии реагируют на антиизраильскую позицию Эрдогана.

Канцлер Германии Олаф Шольц пригласил Эрдогана посетить Берлин в мае этого года, после его переизбрания на пост президента Турции, и сейчас, как пишут многие комментаторы, наверняка об этом жалеет.

Некоторые немецкие политики призывали совсем отменить визит Эрдогана, но Шольц все же решил не идти на крайние меры, ограничив программу посещения одной встречей за закрытыми дверями и обедом.

Еще одну встречу Эрдоган проведет с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как пишет корреспондент Би-би-си в Берлине Дэмиан Макгиннес, в центре столицы предприняты беспрецедентные меры безопасности, сравнимые с уровнем охраны во время визитов президента США. Но в остальном немецкие власти хотели бы, чтобы визит турецкого лидера прошел как можно тише.

Отношения между двумя странами уже много лет остаются одинаково сложными, независимо от того, кто находится у власти в Германии. Немецкие политики неоднократно называли Эрдогана трудным партнером.

Война между ХАМАС и Израилем, похоже, вбила последний клин между Берлином и Анкарой, разведя их по разные стороны конфликта.

Последний клин

Эрдоган отказался осудить зверства ХАМАС в Израиле 7 октября, назвав боевиков «освободителями».

ХАМАС признан террористической организацией в ряде западных стран, включая Германию.

В то же время, в потоке своих антиизраильских высказываний в последнее время Эрдоган позволяет себе ставить под сомнение легитимность существования государства Израиль, называя его фашистским.

Немецкие политики еврейского происхождения обвинили Эрдогана в разжигании антисемитизма и призвали отменить визит турецкого президента.

В Германии, испытывающей историческую вину за устроенный нацистами Холокост, поддержка Израиля не подлежит обсуждению и является краеугольным камнем в международной политике Берлина.

В начале этой недели канцлер Шольц назвал высказывания Эрдогана абсурдом.

Настроения на улицах Германии

Дэмиан Макгиннес, корреспондент Би-би-си в Берлине

Масштаб израильских бомбардировок в Газе и растущее число жертв несколько пошатнули принцип безоговорочной поддержки Израиля со стороны Германии.

После первого шока от нападения ХАМАС сейчас центральная немецкая пресса все больше описывает гуманитарную катастрофу в Газе, что приводит к все большему дискомфорту в обществе из-за действий Израиля.

Возмущение на улицах Германии растет, пропалестинские демонстрации проходят почти каждые выходные после 7 октября. В Германии проживает большая арабская диаспора, поддерживающая жителей Газы.

Поддержка палестинцев также традиционно крайне важна для левого крыла немецких политиков.

Многие опасаются, что любые комментарии президента Эрдогана по поводу конфликта во время его визита спровоцируют еще большую напряженность в отношениях между двумя странами.

Несмотря на сложные отношения, Германия и Турция нужны друг другу.

Для Турции Германия — важный торговый партнер. Кроме того, в Германии проживает самая большая турецкая община за пределами Турции — порядка 3 млн человек. Более половины их них голосуют на турецких выборах, и Эрдогану очень важны их симпатии.

Берлину Турция нужна как страна, сдерживающая поток мигрантов, которые направляются из стран Ближнего Востока в Европу.

Канцлер Олаф Шольц надеется возобновить договор с Турцией, позволяющий немецким властям отправлять назад добравшихся до Германии беженцев. Кроме того, немецкий лидер рассчитывает, что Эрдоган окажет больше поддержки Западу в вопросе войны в Украине.

Ожидается, что эти темы будут обсуждаться в пятницу за закрытыми дверями.

Больше всего власти Германии опасаются публичных заявлений президента Турции и сделают все возможное, чтобы их не было.