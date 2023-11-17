Мощное землетрясение произошло на Филиппинах (видео)

На Филиппинах сегодня днем произошло землетрясение магнитудой 6,7 - очевидцы выкладывают кадры с места событий в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Информацию об произошедшем землетрясении сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Оно произошло в 14:14 по времени Астаны в 57 километрах к юго-востоку от города Генерал-Сантос.

По данным специалистов, очаг залегал на глубине 57 километров.

По информации Sky News, местные исследователи заявляют, что магнитуда составляла от 6,7 до 7,2.

По словам ученых, цунами не ожидается, но жителям рекомендовано быть начеку на случай афтершоков и разрушений. Местные заявили, что в результате сильного землетрясения в стенах появились трещины.

На сайте "Электронного правительства" опубликованы правила поведения при землетрясении.

При первых толчках землетрясения

Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение.

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол - они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

После землетрясения

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.

Освободите пострадавших из завалов, если для этого не требуется дополнительного снаряжения.

Включите радиоприемники.

По мере возможности перекройте водопровод, газ и отключите энергоснабжение. Не пользуйтесь открытым огнем.

Будьте осторожны, покидая помещение, где вы находились во время землетрясения. Держите включенным радио, слушайте сигналы служб.

Не подходите к явно поврежденным зданиям и не входите в них. Будьте готовы к повторным толчкам: наиболее опасными считаются в этом отношении первые два-три часа после землетрясения, хотя они могут случиться и через несколько суток, недель и даже месяцев. Чем больше времени прошло со времени первого землетрясения, тем меньше вероятность повторных толчков.