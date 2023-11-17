Рабочие, которые шьют одежду для Zara и H&M, бастуют в Бангладеш

Рабочие фабрик по производству одежды в Бангладеш протестуют против низкой оплаты труда, которую они получают от крупных западных брендов. Протестующие отмечают, что такая зарплата не покрывает инфляцию, передает Financial Times.

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Крупные западные модные бренды платят слишком низкую зарплату рабочим, занятым на производстве одежды на фабриках в Бангладеш. Об этом заявили представители ассоциации экспортеров страны. В настоящее время протесты против низкой оплаты труда привели к остановке производств по всей стране.

На прошлой неделе правительство Бангладеш объявило, что размер минимальной ежемесячной заработной платы в стране будет составлять 12 500 турецких лир (113 долларов США) для работников швейной промышленности, по сравнению с 8 000 турецких лир, установленными в 2018 году.

Некоторые профсоюзы рабочих заявили, что этой суммы недостаточно для компенсации растущей инфляции. За прошедшую неделю более 100 фабрик были закрыты из-за протестов в центрах производства одежды недалеко от столицы Дакки, а четверо рабочих были убиты в столкновениях между полицией и протестующими.

Фарук Хассан, президент Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров одежды, обвинил в сложившейся ситуации западные бренды и заявил, что повышение заработной платы невозможно, если бренды не начнут платить больше непосредственно самим бангладешским фабрикам.

Текущие протесты подчеркивают, насколько глобальная инфляция давит на важнейшую цепочку поставок. При этом потребители привыкли покупать одежду по низким ценам благодаря дешевой рабочей силе в странах, где расположены заводы, например, в Бангладеш.

Услугами фабрик в Бангладеш пользуются такие бренды, как H&M, Zara и другие.