Утечка данных о финансах российских олигархов произошла на Кипре

Власти Кипра планируют ужесточить контроль над финансовым сектором страны, поскольку расследование журналистов показало, что в государстве происходит утечка финансовых данных, передает The Guardian.

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Анонимный источник передал Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и немецкому Paper Trail Media доступ к папке с файлами, которая получила название Cyprus Confidential.

Данная папка содержит 3,6 млн файлов с финансовыми данными Кипра. Представители Paper Trail Media предоставили доступ к этим документам своим коллегам из The Guardian и других дружественных СМИ.

Крупнейшая в истории утечка финансовых данных с Кипра проливает свет на то, как непрозрачные офшорные структуры, управляемые бухгалтерами и поставщиками корпоративных услуг, способствуют совершению анонимных платежей и непрозрачному финансированию футбольных клубов.

Кроме того, благодаря этим данным становится понятно, что представители российских элит могут использовать финансовый сектор Кипра для вывода средств в ЕС. В документах фигурируют имена российских миллиардеров, которые попали в список Forbes в 2023 году. Также имеются записи о 71 клиенте из России, который попал под санкции после февраля 2022 года.

Так, согласно документам, российский олигарх Алексей Мордашов попытался перевести 1 млрд фунтов стерлингов в публичную компанию на Кипре в тот день, когда он попал под санкции ЕС. Журналистам удалось получить комментарий, что попытка этого перевода стала поводом для начала уголовного дела, которое сейчас продолжает рассматриваться.

Правительство Кипра мгновенно отреагировало на эту новость и сообщило, что будет проявлять нулевую терпимость к любым фактам утечки финансовых данных.