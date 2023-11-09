Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

73-летнего сооснователя Apple госпитализировали в Мексике

Опубликовано:

Стив Возняк
Стив Возняк. Фото: Anindito Mukherjee/Bloomberg/Getty Images

Соучредитель компании Apple Стив Возняк был госпитализирован вчера днем в Мехико. 73-летний инженер должен был принимать участие в бизнес-форуме, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

7-8 ноября в Мехико, столице Мексики, проходили мероприятия в рамках Всемирного бизнес-форума.

Как сообщает CNN, ссылаясь на данные организаторов, вчера в одном из мероприятий должен был принимать участие сооснователь Apple Стив Возняк.

Однако за несколько минут до своего выступления 73-летний Возняк потерял сознание. В 15:00 по местному времени он был доставлен в больницу.

Сейчас корреспонденты издания пытаются получить более точные сведения о состоянии предпринимателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044894-73-lentego-soosnovatelya-apple-gospitalizirovali-v-meksike/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.