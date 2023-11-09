73-летнего сооснователя Apple госпитализировали в Мексике

Соучредитель компании Apple Стив Возняк был госпитализирован вчера днем в Мехико. 73-летний инженер должен был принимать участие в бизнес-форуме, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

7-8 ноября в Мехико, столице Мексики, проходили мероприятия в рамках Всемирного бизнес-форума.

Как сообщает CNN, ссылаясь на данные организаторов, вчера в одном из мероприятий должен был принимать участие сооснователь Apple Стив Возняк.

Однако за несколько минут до своего выступления 73-летний Возняк потерял сознание. В 15:00 по местному времени он был доставлен в больницу.

Сейчас корреспонденты издания пытаются получить более точные сведения о состоянии предпринимателя.