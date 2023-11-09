73-летнего сооснователя Apple госпитализировали в Мексике
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Соучредитель компании Apple Стив Возняк был госпитализирован вчера днем в Мехико. 73-летний инженер должен был принимать участие в бизнес-форуме, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
7-8 ноября в Мехико, столице Мексики, проходили мероприятия в рамках Всемирного бизнес-форума.
Как сообщает CNN, ссылаясь на данные организаторов, вчера в одном из мероприятий должен был принимать участие сооснователь Apple Стив Возняк.
Однако за несколько минут до своего выступления 73-летний Возняк потерял сознание. В 15:00 по местному времени он был доставлен в больницу.
Сейчас корреспонденты издания пытаются получить более точные сведения о состоянии предпринимателя.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2044894-73-lentego-soosnovatelya-apple-gospitalizirovali-v-meksike/