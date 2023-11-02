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Женщин в Китае будут агитировать рожать детей

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Китайцы в масках на велосипеде
Жители Китая. Иллюстративное фото: Hector Retamal/AFP via Getty Images

Си Цзиньпин призвал Всекитайскую организацию женщин начать активнее продвигать идеи брака среди женщин, поскольку сокращение рождаемости в Китае вызывает опасение у руководства страны, передает Bloomberg.

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Лидер Китая подчеркнул свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвал крупнейшую женскую организацию страны помочь правительству в борьбе с сокращением рождаемости. Си Цзиньпин заявил, что теперь Китаю необходимо продвигать идею традиционной роли женщины в обществе, которая заключается в воспитании детей и содержании дома. Еще в 2018 году во время встречи с Всекитайской организацией женщин лидер страны призывал помочь женщинам найти баланс между работой и семьей.

В течение нескольких десятилетий Китай сохранял за собой статус самой густонаселенной страны мира, однако сейчас этот статус перешел к Индии.

Спад рождаемости в Китае становится все более ощутимым, несмотря на отмену действия политики "Одна семья – один ребенок", которая в свое время исказила гендерное соотношение населения в пользу мужчин. Власти страны понимают, что в будущем это может иметь серьезные последствия для второй по величине экономики мира.

Уровень рождаемости в Китае (число новорожденных на 1000 человек) в прошлом году упал до 6,77. Это самый низкий уровень с 1978 года. По данным Организации Объединенных Наций, в Индии и Китае проживает около 1,4 млрд человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043527-zhenschin-v-kitae-budut-agitirovat-rozhat-detey/

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